В Україні створили інтерактивну мапу ймовірних місць зникнення військових

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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22 травня 2023

ОНОВЛЕНО о 17:30

Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин створив інтерактивну мапу, де зазначені ймовірні місця зникнення українських бійців. 

Про це повідомляють в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Аби розширити дані про можливі місця зникнення військових, у Штабі закликають до співпраці, зокрема, їхніх родичів.

"Всю інформацію про ймовірне місце зникнення чи останнє відоме місце знаходження військовослужбовця, якою володіють родичі зниклих безвісти, варто передавати до Офісу Уповноваженого", – додають у відомстві.

 Фото: Aleksashka_/Depositphotos

При цьому у Координаційному штабі зауважили, що через бойові дії не завжди є можливість забрати тіла загиблих бійців. Відповідні заходи пошукові групи проводять після визволення й розмінування території.

Як пояснили "УП.Життя" в Координаційному штабі, у вільному доступі інтерактивної мапи немає – вона для внутрішнього користування.

"Ці мапи для персонального користування для координування роботи в штабі, на загал їх показувати не можемо. Це все – з ціллю безпеки, щоб рідні зниклих безвісти не шукали їх, не наражалися на небезпеку, не вирушали в небезпечні зони, які можуть знаходитися під обстрілами чи бути заміновані", – пояснив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

Нагадаємо, близьким родичам військовослужбовців необхідно володіти певною інформацією, яка у разі непередбачуваних ситуацій, допоможе у пошуку бійця. Перелік даних можна знайти за посиланням

Якщо в інтернеті ви побачили фото чи відео, де впізнали безвісти зниклу особу, то необхідно звернутися до правоохоронців та дотримуватися алгоритму дій.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими відкрив новий безкоштовний номер для консультацій, де можна уточнити необхідну інформацію.

Читайте також: Зниклі безвісти: як і де шукати військового, з яким втратили зв’язок


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