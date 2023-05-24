"Шпигунські пристрасті": в Авдіївці залишається одна дитина, яку переховують батьки

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 травня 2023

У прифронтовій Авдіївці на Донеччині досі залишається одна дитина, яку не можуть знайти уже декілька місяців.

Про це повідомив керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері Громадського радіо.

"Офіційно у нас місті залишається одна дитина, ми не можемо її знайти уже декілька місяців точно. Останній місяць ми навіть батьків не бачимо, десь вони дуже сильно ховаються. Це вже наче шпигунські пристрасті, але, на жаль, знайти її не вдається поки", – розповів Барабаш.

За його словами, дитину від евакуації переховують батьки, і наразі невідомо, чи виїхали вони самостійно.

 Авдіївка після ракетного удару. Фото: Андрій Єрмак, Телеграм

"Не можемо знайти ні ми, ні поліція, ні волонтери, які допомагають з евакуацією. Іноді вже думаємо "може вони виїхали самі", але жодного підтвердження, що дитина перебуває десь у більш безпечному місці, немає. Тому пошуки тривають", – розповів Барабаш.

Нагадаємо, станом на початку березня в Авдіївці перебувало 7 дітей

Потім голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що малечу примусово евакуюють з міста на лінії зіткнення.

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