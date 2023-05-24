У Greenpeace заявили, що переробка пластику робить його токсичнішим

Екозахисна організація Greenpeace заявила, що переробка пластику може зробити його більш токсичним і не повинна розглядатися як вирішення проблеми забруднення.

Відповідний звіт Greenpeace опублікували напередодні останнього раунду переговорів щодо міжнародної угоди про пластик, повідомляє The Guardian.

Раніше окремі дослідження виявили, що розщеплення пластику для переробки розсіює мікропластикове забруднення в навколишньому середовищі.

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Торік представники 173 країн домовилися розробити договір, що охоплюватиме "повний життєвий цикл" пластику від виробництва до утилізації, переговори щодо якого мають відбутися протягом наступних двох років.

Новий звіт Greenpeace приурочений до початку нових переговорів щодо потенційного глобального договору про пластмаси.

Фото: ibogdan /Depositphotos

В екозахисній ініціативі вважають, що до перероблених пластикових матеріалів потрапляють небезпечні хімічні речовини. Ці речовини можуть бути у пластиковому виробі спочатку або потрапити туди у процесі переробки.

Дослідники виділи три неконтрольовані отруйні шляхи переробки пластику:

Токсичні хімікати в нових пластикових матеріалах

Коли пластмаси виготовляються з використанням токсичних хімікатів, а потім переробляються, токсичні хімічні речовини можуть переходити вже у перероблену речовину.

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Вилуговування токсичних речовин у пластикові відходи

Численні дослідження показують, що пластик може поглинати забруднюючі речовини через прямий контакт і через поглинання летких сполук.

Коли пластмаси забруднюються токсинами у потоці відходів та навколишньому середовищі, а потім переробляються, утворюються перероблені пластмаси, які містять суміш токсичних хімічних речовин.

Наприклад, пластикові контейнери для пестицидів, миючих засобів та інших токсичних хімікатів, які потрапляють у ланцюг переробки, можуть призвести до забруднення переробленого пластику.

Нові токсичні хімічні речовини, що утворюються в процесі переробки

Коли пластик нагрівається в процесі переробки, це може призвести до утворення нових токсичних хімічних речовин, які потрапляють у перероблені пластмаси.

Наприклад, бромовані діоксини утворюються, коли перероблюється пластик, що містить бромовані антипірени, а стабілізатор, що використовується у переробці пластику, може розкладатися до високотоксичної речовини.

Проблеми сортування та наявність певних компонентів пакування у відсортованих матеріалах можуть також можуть призвести до токсичності переробленого пластику.

Дослідження показали, що бензол (канцероген) може утворюватися під час механічної переробки пластику PET#1, навіть при дуже низькому рівні забруднення пластиком PVC#3.

Таким чином канцерогенна хімічна речовина хімічна речовина опиняється у переробленому пластику.

"Без кардинального скорочення виробництва пластику неможливо покласти край забрудненню пластиком. Існуюча невідповідність між кількістю виробленого пластику і кількістю переробленого пластику є величезною, а Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) виявила, що лише 9% пластикових відходів переробляється у всьому світі", – кажуть екозахисники.

Надвиробництво пластику шкодить здоров'ю громад, що живуть поруч зі звалищами та сміттєспалювальними заводами, спричиняє потрапляння пластику в в організм людини, а також руйнує морське життя.

У Greenpeace вважають, що замість того, аби заохочувати "більш токсичну переробку пластику", Глобальна угода про пластмаси повинна вжити інших заходів.

Зокрема, організація закликає втілити 7 кроків:

домогтися негайного і значного скорочення виробництва пластику, визначивши шлях до припинення виробництва первинного пластику;

сприяти переходу до економіки, заснованої на повторному використанні, створювати робочі місця та стандарти в новій індустрії і підтримувати вже наявні практики.

підтримувати справедливий перехід для працівників по всьому ланцюгу постачання пластмас, надаючи пріоритет людям, які збирають пластик для переробки;

сприяти впровадженню безспалювальних технологій для пластикових залишків та утилізації відходів;

запровадити принцип "забруднювач платить" для утилізації та управління пластиковими відходами, вирішення проблем, пов'язаних з витратами на здоров'я та навколишнє середовище;

значно покращити регулювання, нагляд, безпеку та захист працівників на переробних підприємствах.

вимагати прозорості щодо хімічних речовин у пластику, усунути всі токсичні добавки та хімічні речовини, що використовуються впродовж "життєвого циклу" пластику.

Нагадаємо, раніше в ООН заявили, що світове забруднення пластиком можна скоротити на 80% до 2040 року за деяких умов.