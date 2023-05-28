"Як тебе не любити…": військовий-скрипаль Мойсей Бондаренко привітав столицю з Днем Києва.ВІДЕО

Щороку в останню неділю травня в Україні відзначають День Києва.
У честь пам’ятної дати, військовослужбовець-скрипаль зіграв на Софіївській площі офіційний гімн столиці, повідомляють у UNITED 24.
"З днем народження, Києве – найсміливіше місто у світі! За свою понад 1500-літню історію Київ бачив багато воїн, потрясінь та випробувань. І всі пройшов з гідністю", – пишуть на сторінці глобальної ініціативи з підтримки України.
Композицію "Як тебе не любити…" дуже чуттєво виконав учасник Культурного Десанту Мойсей Бондаренко.
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Нагадаємо, скрипаль є добровольцем Збройних сил України, він став учасником нацвідбору до Євробачення.
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