В Україні запрацював чат-бот для допомоги переселенцям у 4 містах: деталі

В Україні з’явився новий застосунок "ТурБОТа про ВПО", який має на меті допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у приймаючі громади.

Наразі застосунок розроблений для чотирьох міст: Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців, повідомляє Мінреінтеграції.

Надалі планується збільшувати кількість населених пунктів, де він працюватиме.

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Щоб скористатися чат-ботом "ТурБОТа про ВПО", потрібно перейти за посиланням.

Фото: serezniy /Depositphotos

За допомогою чат-бота переселенці зможуть знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо.

Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами.

"Проєкт реалізується Кримськотатарським Ресурсним Центром у межах Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні", – додають у відомстві.

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Нагадаємо, раніше у Мінреінтеграції пояснили, чи треба переселенцям довідка про роботу, щоб оформити дитину у садок. Також у "Дію" додали дві нові послуги для ВПО.