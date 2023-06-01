На Донеччині у 7 населених пунктах оголосили примусову евакуацію дітей

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 червня 2023

На Донеччині у 7 населених пунктах оголосили примусове вивезення 239 дітей у більш безпечні регіони України.

Примусова евакуація дітей буде проведена в місті Залізне, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

Відповідне рішення ухвалила Донецька обласна військова адміністрація, адже безпекова ситуація в області "залишається критичною", повідомляє Мінреінтеграції.

"Сьогодні під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулося засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Члени Коордштабу одностайно підтримали рішення Донецької ОВА", – кажуть у відомстві.

 Фото: Костянтинівка/ОП

Евакуйованих дітей у супроводі одного з батьків або ж законного представника обіцяють забезпечити безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

З питань евакуації з Донецької області можна звернутись до представників місцевої влади або ж за номером: (098) 890-33-18.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або ж написати нам у месенджери на номер: (096) 078-84-33.

"Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів", – додають у відомстві.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Також українських дітей примусово евакуйовували з Бахмута. А в Авдіївці батьки з невідомих причин переховують одну дитину.

Читайте також: Що варто обговорити з дітьми перед евакуацією та як поводитися під час від’їзду – Мінреінтеграції


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