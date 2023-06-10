Киянин намагався втекти в Угорщину і "прихопив" фотопастку, яка його знімала. ФОТО

56-річний киянин намагався нелегально перетнути кордон з Угорщиною і прихопив з собою фотопастку прикордонників, яку побачив на дереві.

Камера зафіксувала маршрут порушника, тож його швидко знайшли прикордонники, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Неабияку кмітливість проявив 56-річний киянин при спробі нелегально пробратися до Угорщини. Тікаючи від прикордонників, чоловік помітив фотопастку та про всяк випадок прихопив із собою.

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Вийшла ганьба: і сам не втік, і прилад все зафіксував та передав куди потрібно", – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Чопського прикордонного загону кажуть, що чоловік забрав з собою камеру, аби не залишити доказів.

"Чоловік йшов до кордону і на самому кордоні зупинився. Він деякий час переховувався, щоб відслідкувати, чи немає поблизу прикордонного загону. Коли він там сидів, заховавшись у кущах, на дереві побачив фотопастку. Вони не сильно видимі, але якщо подивитися деякий час, то можна помітити.

Він зрозумів, що це якась камера, яка його знімає, і вирішив, що якщо її зніме, то не буде ніяких слідів. Напевно, він думав, що вона тільки записує", – повідомила речниця.

Фотопастка зафіксувала, як чоловік йшов до кордону, і як знімав пристрій.

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У цей час прикордонники патрулювали місцевість. Отримавши інформацію з фотопастки, підрозділ групи реагування вирушив зупиняти чоловіка.

Чоловіка притягнуть до відповідальності не лише за адміністративне, а й за кримінальне правопорушення.

"Його оформлено у нас, спроба незаконного перетину кордону – це наша компетенція, адміністративне правопорушення . А по крадіжці його передали Нацполіції.

Він мав при собі документи, тому я думаю, що його вже відпустили. Але справа звісно буде, бо це крадіжка. Справа ще й ускладнюється тим, що зараз воєнний час", – додала речниця.

На адресу Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області направили повідомлення про виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ("Крадіжка").

Матеріали у справі направили до суду.

Якщо суд доведе провину киянина, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали ухилянтів біля Угорщини, один з яких був переодягнутий в жінку.