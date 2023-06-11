Через вибух на Каховській ГЕС почало опріснюватися Чорне море – Держекоінспекція

Внаслідок підриву військами РФ Каховської гідроелектростанції почало опріснюватися Чорне море.
Рівень солоності води на трьох узбережжях поблизу Одеси зменшився майже втричі, повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Науковці взяли проби води на трьох пляжах й, за результатами лабораторних досліджень, виявили опріснення солоної води Чорного моря.
У селі Нова Дофінівка (243 причал) дослідження виявило перевищення показників, які свідчать про опріснення води:
- завислі речовини – у 1,6 рази;
- залізо загальне – в 9 разів;
- солоність нижче норми в 2,7 рази.
|Фото: Держекоінспекція
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На пляжі Ланжерон:
- залізо загальне – в 5,2 рази;
- солоність нижче норми в 2,9 рази.
На 16 станції Великого фонтану:
- завислі речовини – в 1,1 рази;
- залізо загальне – в 3,4 рази;
- солоність нижче норми в 2,9 рази.
|Фото: Держекоінспекція
Також стан води перевірили в акваторіях річки Інгулець та Дніпро-Бузького лиману.
На річці Інгулець проби води брали:
- біля автомобільного мосту;
- у місті Снігурівка.
У Дніпро-Бузькому лимані:
- біля села Дмитрівка;
- біля села Іванівка;
- в місті Очаків.
У Бузькому лимані проби води взяли у мікрорайоні Намив.
За результатами дослідження також виявили опріснення.
"Не встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій в річці Інгулець. Спостерігається швидке опріснення річки, зниження вмісту сухого залишку, підвищені значення якого були, за результатами багаторічних спостережень, характерні для Інгульця.
У Дніпро-Бузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій", – зазначили в Держекоінспекції.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині показали наслідки руйнування Каховської ГЕС.
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