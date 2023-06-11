Через вибух на Каховській ГЕС почало опріснюватися Чорне море – Держекоінспекція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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11 червня 2023

Внаслідок підриву військами РФ Каховської гідроелектростанції почало опріснюватися Чорне море. 

Рівень солоності води на трьох узбережжях поблизу Одеси зменшився майже втричі, повідомляють в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Науковці взяли проби води на трьох пляжах й, за результатами лабораторних досліджень, виявили опріснення солоної води Чорного моря.

У селі Нова Дофінівка (243 причал) дослідження виявило перевищення показників, які свідчать про опріснення води:  

  • завислі речовини – у 1,6 рази;
  • залізо загальне – в 9 разів; 
  • солоність нижче норми в 2,7 рази.
Фото: Держекоінспекція

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На пляжі Ланжерон:

  • залізо загальне – в 5,2 рази;
  • солоність нижче норми в 2,9 рази.

На 16 станції Великого фонтану:

  • завислі речовини – в 1,1 рази;
  • залізо загальне – в 3,4 рази;
  • солоність нижче норми в 2,9 рази.
Фото: Держекоінспекція

Також стан води перевірили в акваторіях річки Інгулець та Дніпро-Бузького лиману. 

На річці Інгулець проби води брали:

  • біля автомобільного мосту;
  • у місті Снігурівка.

У Дніпро-Бузькому лимані: 

  • біля села Дмитрівка; 
  • біля села Іванівка;
  • в місті Очаків. 

У Бузькому лимані проби води взяли у мікрорайоні Намив.

За результатами дослідження також виявили опріснення. 

"Не встановлено перевищення гранично допустимих концентрацій в річці Інгулець. Спостерігається швидке опріснення річки, зниження вмісту сухого залишку, підвищені значення якого були, за результатами багаторічних спостережень, характерні для Інгульця.

У Дніпро-Бузькому лимані показники в межах гранично допустимих концентрацій", – зазначили в Держекоінспекції.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині показали наслідки руйнування Каховської ГЕС. 

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