Як розпізнати страх самотності і впоратися з ним

Анна Бей
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11 червня 2023

Боязнь самотності може спіткати багатьох людей в різні періоди життя. Такий стан зазвичай короткочасний та незагрозливий. Проте, коли відчуття ізоляції загострюються, можуть виникати більш серйозні психологічні проблеми. 

  • Що таке аутофобія? 
  • Як не почуватись самотнім та подолати свої страхи? 
  • Чи стане в пригоді допомога психолога? 

Читайте далі в матеріалі.

Аутофобія – патологічний страх самотності

Фото: photographee.eu/Depositphotos

Надмірна тривога, пов’язана з одинокістю, може негативно впливати на

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  • стосунки 
  • соціальне життя 
  • кар’єру

Страх душевної самотності пов’язаний з тим, що людина перебуває в певній ізоляції. 

Нідерландські вчені виявили зв‘язок між самотністю та депресивними розладами, що особливо зріс під час пандемії коронавірусу серед молодих людей.

Самотніх людей можна зустріти як у чотирьох домашніх стінах, так і в колі рідних та друзів. Деякі люди відчувають симптоми аутофобії навіть у натовпі. Вони можуть турбуватися про те, що потрібно іти додому, де нікого немає. У цьому випадку страх зосереджений на хвилюванні щодо можливої ізоляції.

Страх через самотність проявляється:

  • дискомфортом при перебуванні наодинці з собою; 
  • пошуком методів, які б допомагали пережити самотність.

Люди проводять час в компаніях, які їм насправді не подобаються, ведуть нав’язливі беззмістовні розмови телефоном, рефлекторно вмикають телевізор, коли заходять у квартиру.

Особи з аутофобією зазвичай усвідомлюють, що страх не є раціональним. Проте вони не можуть контролювати свої фізичні реакції в умовах ізоляції. 

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Фото: ryanking999/Depositphotos

Самотність може викликати сильні почуття смутку, страху або тривоги. 

Іноді їх супроводжують:

  • запаморочення;
  • надмірне потовиділення; 
  • прискорене серцебиття; 
  • тремтіння; 
  • розлади травлення.

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Що таке хронічний стан самотності?

Хронічна самотність виникає, коли відчуття соціальної ізольованості триває протягом тривалого часу. Це може супроводжуватися почуттям невпевненості в собі та низькою самооцінкою. 

Страх знаходитися на самоті схожий на ефект доміно: один поганий досвід може призвести до тривалого занепокоєння. 

Постійна самотність може вразити навіть найбільш комунікабельну людину за наявності:

  •  трагічних новин;
  •  пережитих раніше втрат;
  •  важких розставань.

Тривалий сильний страх самотності може перерости в депресію або тривогу.

Результати Національного дослідження здоров’я та стійкості ветеранів США вказують, що самотність є однією з причин тяжкості симптомів посттравматичного стресового розладу серед військових.

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Як боротися зі страхом самотності?

Фото: pikselstock/Depositphotos

Хороша новина полягає в тому, що ми можемо упоратись зі страхом самотності самостійно та перетворити боязнь на власні сили.

  • Сприймайте час наодинці як корисний відпочинок від соціуму

Перебування серед людей, у великих та шумних компаніях забирає багато енергії, ми починаємо відчувати дратівливість, тривогу та стрес.

Час тет-а-тет з собою потрібен, щоб відновити сили, відпочити розумово й емоційно. Будь-які думки чи почуття, якими ви ділитеся під час спілкування з іншими, краще опрацьовуються наодинці.

  • Медитуйте

Самоусвідомлення під час медитацій допомагає налагодити рівновагу власних емоцій, впоратися з негативними та тривожними почуттями та допомогти зрозуміти, як не боятися самотності.

  • Додайте фізичних вправ та сонячного світла

Активність і перебування на сонці допомагає підвищити рівень ендорфінів і серотоніну, які відповідають за відчуття щастя.

  • Знайдіть групу підтримки

Якщо хронічна самотність є наслідком певної проблеми, підтримка і поради від людей з ідентичними негараздами може допомогти полегшити симптоми.

  • Не бійтесь звернутись до психолога, коли відчуваєте, що не можете впоратись самостійно

У психології існує кілька методів, що допоможуть розв'язати проблему . Правильно підібрана терапія зможе завадити важким ускладненням.

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Війна внесла багато змін в життя кожного українця. Стрес супроводжує нас щоденно, а через  втраут рідних люди залишаються наодинці із своїми страхами. Варто знати, як боротися із боязню самотності та за потреби проконсультуватись у спеціалістів.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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