Як розпізнати страх самотності і впоратися з ним

Боязнь самотності може спіткати багатьох людей в різні періоди життя. Такий стан зазвичай короткочасний та незагрозливий. Проте, коли відчуття ізоляції загострюються, можуть виникати більш серйозні психологічні проблеми.

Що таке аутофобія?

Як не почуватись самотнім та подолати свої страхи?

Чи стане в пригоді допомога психолога?

Читайте далі в матеріалі.

Аутофобія – патологічний страх самотності

Надмірна тривога, пов’язана з одинокістю, може негативно впливати на:

стосунки

соціальне життя

кар’єру

Страх душевної самотності пов’язаний з тим, що людина перебуває в певній ізоляції.

Нідерландські вчені виявили зв‘язок між самотністю та депресивними розладами, що особливо зріс під час пандемії коронавірусу серед молодих людей.

Самотніх людей можна зустріти як у чотирьох домашніх стінах, так і в колі рідних та друзів. Деякі люди відчувають симптоми аутофобії навіть у натовпі. Вони можуть турбуватися про те, що потрібно іти додому, де нікого немає. У цьому випадку страх зосереджений на хвилюванні щодо можливої ізоляції.

Страх через самотність проявляється:

дискомфортом при перебуванні наодинці з собою;

пошуком методів, які б допомагали пережити самотність.

Люди проводять час в компаніях, які їм насправді не подобаються, ведуть нав’язливі беззмістовні розмови телефоном, рефлекторно вмикають телевізор, коли заходять у квартиру.

Особи з аутофобією зазвичай усвідомлюють, що страх не є раціональним. Проте вони не можуть контролювати свої фізичні реакції в умовах ізоляції.

Фото: ryanking999 /Depositphotos

Самотність може викликати сильні почуття смутку, страху або тривоги.

Іноді їх супроводжують:

запаморочення;

надмірне потовиділення;

прискорене серцебиття;

тремтіння;

розлади травлення.

Що таке хронічний стан самотності?

Хронічна самотність виникає, коли відчуття соціальної ізольованості триває протягом тривалого часу. Це може супроводжуватися почуттям невпевненості в собі та низькою самооцінкою.

Страх знаходитися на самоті схожий на ефект доміно: один поганий досвід може призвести до тривалого занепокоєння.

Постійна самотність може вразити навіть найбільш комунікабельну людину за наявності:

трагічних новин;

пережитих раніше втрат;

важких розставань.

Тривалий сильний страх самотності може перерости в депресію або тривогу.

Результати Національного дослідження здоров’я та стійкості ветеранів США вказують, що самотність є однією з причин тяжкості симптомів посттравматичного стресового розладу серед військових.

Як боротися зі страхом самотності?

Фото: pikselstock /Depositphotos

Хороша новина полягає в тому, що ми можемо упоратись зі страхом самотності самостійно та перетворити боязнь на власні сили.

Сприймайте час наодинці як корисний відпочинок від соціуму

Перебування серед людей, у великих та шумних компаніях забирає багато енергії, ми починаємо відчувати дратівливість, тривогу та стрес.

Час тет-а-тет з собою потрібен, щоб відновити сили, відпочити розумово й емоційно. Будь-які думки чи почуття, якими ви ділитеся під час спілкування з іншими, краще опрацьовуються наодинці.

Медитуйте

Самоусвідомлення під час медитацій допомагає налагодити рівновагу власних емоцій, впоратися з негативними та тривожними почуттями та допомогти зрозуміти, як не боятися самотності.

Додайте фізичних вправ та сонячного світла

Активність і перебування на сонці допомагає підвищити рівень ендорфінів і серотоніну, які відповідають за відчуття щастя.

Знайдіть групу підтримки

Якщо хронічна самотність є наслідком певної проблеми, підтримка і поради від людей з ідентичними негараздами може допомогти полегшити симптоми.

Не бійтесь звернутись до психолога, коли відчуваєте, що не можете впоратись самостійно

У психології існує кілька методів, що допоможуть розв'язати проблему . Правильно підібрана терапія зможе завадити важким ускладненням.

Війна внесла багато змін в життя кожного українця. Стрес супроводжує нас щоденно, а через втраут рідних люди залишаються наодинці із своїми страхами. Варто знати, як боротися із боязню самотності та за потреби проконсультуватись у спеціалістів.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!