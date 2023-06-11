Як розпізнати страх самотності і впоратися з ним

Боязнь самотності може спіткати багатьох людей в різні періоди життя. Такий стан зазвичай короткочасний та незагрозливий. Проте, коли відчуття ізоляції загострюються, можуть виникати більш серйозні психологічні проблеми.
- Що таке аутофобія?
- Як не почуватись самотнім та подолати свої страхи?
- Чи стане в пригоді допомога психолога?
Читайте далі в матеріалі.
Аутофобія – патологічний страх самотності
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Надмірна тривога, пов’язана з одинокістю, може негативно впливати на:
- стосунки
- соціальне життя
- кар’єру
Страх душевної самотності пов’язаний з тим, що людина перебуває в певній ізоляції.
Нідерландські вчені виявили зв‘язок між самотністю та депресивними розладами, що особливо зріс під час пандемії коронавірусу серед молодих людей.
Самотніх людей можна зустріти як у чотирьох домашніх стінах, так і в колі рідних та друзів. Деякі люди відчувають симптоми аутофобії навіть у натовпі. Вони можуть турбуватися про те, що потрібно іти додому, де нікого немає. У цьому випадку страх зосереджений на хвилюванні щодо можливої ізоляції.
Страх через самотність проявляється:
- дискомфортом при перебуванні наодинці з собою;
- пошуком методів, які б допомагали пережити самотність.
Люди проводять час в компаніях, які їм насправді не подобаються, ведуть нав’язливі беззмістовні розмови телефоном, рефлекторно вмикають телевізор, коли заходять у квартиру.
Особи з аутофобією зазвичай усвідомлюють, що страх не є раціональним. Проте вони не можуть контролювати свої фізичні реакції в умовах ізоляції.
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Самотність може викликати сильні почуття смутку, страху або тривоги.
Іноді їх супроводжують:
- запаморочення;
- надмірне потовиділення;
- прискорене серцебиття;
- тремтіння;
- розлади травлення.
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Що таке хронічний стан самотності?
Хронічна самотність виникає, коли відчуття соціальної ізольованості триває протягом тривалого часу. Це може супроводжуватися почуттям невпевненості в собі та низькою самооцінкою.
Страх знаходитися на самоті схожий на ефект доміно: один поганий досвід може призвести до тривалого занепокоєння.
Постійна самотність може вразити навіть найбільш комунікабельну людину за наявності:
- трагічних новин;
- пережитих раніше втрат;
- важких розставань.
Тривалий сильний страх самотності може перерости в депресію або тривогу.
Результати Національного дослідження здоров’я та стійкості ветеранів США вказують, що самотність є однією з причин тяжкості симптомів посттравматичного стресового розладу серед військових.
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Як боротися зі страхом самотності?
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Хороша новина полягає в тому, що ми можемо упоратись зі страхом самотності самостійно та перетворити боязнь на власні сили.
- Сприймайте час наодинці як корисний відпочинок від соціуму
Перебування серед людей, у великих та шумних компаніях забирає багато енергії, ми починаємо відчувати дратівливість, тривогу та стрес.
Час тет-а-тет з собою потрібен, щоб відновити сили, відпочити розумово й емоційно. Будь-які думки чи почуття, якими ви ділитеся під час спілкування з іншими, краще опрацьовуються наодинці.
- Медитуйте
Самоусвідомлення під час медитацій допомагає налагодити рівновагу власних емоцій, впоратися з негативними та тривожними почуттями та допомогти зрозуміти, як не боятися самотності.
- Додайте фізичних вправ та сонячного світла
Активність і перебування на сонці допомагає підвищити рівень ендорфінів і серотоніну, які відповідають за відчуття щастя.
- Знайдіть групу підтримки
Якщо хронічна самотність є наслідком певної проблеми, підтримка і поради від людей з ідентичними негараздами може допомогти полегшити симптоми.
- Не бійтесь звернутись до психолога, коли відчуваєте, що не можете впоратись самостійно
У психології існує кілька методів, що допоможуть розв'язати проблему . Правильно підібрана терапія зможе завадити важким ускладненням.
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Війна внесла багато змін в життя кожного українця. Стрес супроводжує нас щоденно, а через втраут рідних люди залишаються наодинці із своїми страхами. Варто знати, як боротися із боязню самотності та за потреби проконсультуватись у спеціалістів.
Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!
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