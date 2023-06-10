Не намагайтеся списати: з НМТ виганяють учасників, які користуються телефонами

З 5 червня розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту. В Українському центрі оцінювання якості освіти розповіли про труднощі, з якими стикнулись вступники.

Зокрема, деяких учасників усунули з екзаменаційних центрів через спроби використання телефонів на тестуванні.

"Значну кількість вступників було вилучено з тимчасових екзаменаційних центрів через використання ними мобільних телефонів під час тестування.

Деякі із цих учасників, зокрема, фотографували тестові завдання, а потім поширювали їх інтернетом. Нам прикро, що такі ситуації мали місце", – йдеться у повідомленні Центру.

В УЦОЯО закликають учасників не ризикувати своїм майбутнім і не використовувати жодних цифрових пристроїв під час тестування.

"Той факт, що з багатьох тисяч учасників одиницям удалося сфотографувати деякі тестові завдання, скориставшись тим, що інструктори, утомлені після навчального року та знесилені щоденними стресами, недогледіли порушення, не означає, що й іншим це вдасться.

Ціна однієї фотографії може бути занадто високою", – кажуть у відомстві.

Важливо, що поява окремих завдань після завершення певної зміни НМТ жодним чином не може позначитися на результатах тих учасників, які брали участь у відповідному тестуванні.

"Водночас деким, хто проходитиме НМТ в наступні дні, це може сприйматися як шанс отримати кращий результат без належної підготовки до тестування.

Наголошуємо: це марні сподівання! Адже всі тестові форми є унікальними, тож завдання не повторюватимуться", – кажуть в УЦОЯО.

Нагадаємо, 5 червня розпочався додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року.

В УЦОЯО пояснили, чи потрібно створювати новий кабінет під час реєстрації на додаткову сесію НМТ.