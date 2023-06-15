Щонайменше 32 об'єкти з паливом та мастилом були затоплені на Херсонщині – Greenpeace

Руйнування Каховської ГЕС спричинила затоплення не лише населених пунктів, але й заправок з паливом, складів та нафтопереробного заводу.

Про це свідчать дані організації Greenpeace.

На основі даних із супутника визначили, що були затоплені нафтопереробні заводи, автозаправні станції, теплоелектростанції та різноманітні склади – сукупно 32 об’єкти.

За попередньою інформацією, у воду витекло близько 150 тонн моторного мастила у перші дні катастрофи.

За словами експертів, навіть невеликої кількості хімікатів достатньо, щоб забруднити ґрунт і водойми.

Внаслідок цього буде ускладнений доступ до чистої води для багатьох людей.

Хімікати з великою імовірністю забруднять русло Дніпра, Чорне море на прибережні райони. Більшість живих організмів також, ймовірно, загине.

"Там, де вода зараз відступає, потрібно очікувати масштабного забруднення продуктами нафтопереробної галузі та промислової і побутової хімії. Необхідно також дослідити забруднення важкими металами.

Ґрунти та водойми можуть бути непридатними для виробництва продуктів харчування або як джерела питної води протягом багатьох років, якщо їх не контролювати і, за необхідності, не відновлювати належним чином", – коментує хімік з Німеччини Манфред Сантен.

Нагадаємо, що наслідки підриву Каховської ГЕС для екології були відчутні майже одразу. Вже за кілька днів після трагедії на узбережжя Чорного моря почало виносити сміття та побутову техніку.