Нафтопродуктів немає: Держекоінспекція дослідила хімічний склад води Дніпра

Державна екологічна інспекція дослідила хімічні показники води в річці Дніпро: наразі вони в межах норми, вмісту нафтопродуктів не виявлено.

Водночас за результатами проведеного напередодні дослідження вміст розчинного кисню у воді продовжує збільшуватися, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Цей показник становить від 3,52 мг/дм3 до 6,23 мг/дм3 залежно від точки забору, при нормі 4,00 мг/дм3.

У річці Інгулець та Дніпро-Бузькому лимані перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не зафіксовано, однак спостерігається незначна каламутність води.

Також Держекоінспекція виявила осередки загибелі риби біля села Лисогірка Запорізької області.

Читайте також: У МОЗ попередили про погіршення показників поверхневих вод у чотирьох областях

Фото: Міндовкілля

"Фахівці Державної екологічної інспекції, Держводагентства та мобільних лабораторій досліджують воду винятково на хімічний склад. Дослідження води на санітарно-мікробіологічні показники належить до компетенція МОЗ", – кажуть у Міндовкілля.

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС експерти МОЗ знайшли у водах біля Херсона кишкову паличку і ротавірус.

Також МОЗ попередило про погіршення показників річкової та морської води у чотирьох областях.