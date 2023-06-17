Вступники до магістратури отримали запрошення на іспити: як його оформити – УЦОЯО

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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17 червня 2023

17 червня в кабінетах вступників до магістратури було розміщено запрошення на іспити.

Там зазначено дату, час за Києвом і локацію єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та/або єдиного вступного іспиту (ЄВІ), повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Для початку учасникам доведеться самостійно сформувати запрошення-перепустку. Після схвалення, роздрукувати її зі свого кабінету учасника на вебсайті УЦОЯО. 

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"Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому", наголошують у відомстві.

 Фото:belchonock/Depositphotos

Там додають, якщо вступники не отримали екзаменаційного листка, то повинні звернутися особисто до приймальної комісії, де вони проходили реєстрацію. Інший варіант надіслати документи, якщо реєструвалися дистанційно.

"З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де на території України відбудуться тестування", – зазначили в УЦОЯО. 

Графік тестувань також не оприлюднювали.Освітяни не рекомендують розголошувати, де й коли проходитиме тестування вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників іспитів.

Майбутні магістранти, які планують проходитимуть ЄФВВ та/або ЄВІ за кордоном, повинні пам’ятати, що в запрошеннях час вказано за Києвом. Для зручності в УЦОЯО склали таблицю з даними щодо різниці в часі.

"Для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку", – зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, МОН затвердило календарний план організації та проведення вступних іспитів до магістратури.

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