Вступники до магістратури отримали запрошення на іспити: як його оформити – УЦОЯО

17 червня в кабінетах вступників до магістратури було розміщено запрошення на іспити.

Там зазначено дату, час за Києвом і локацію єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) та/або єдиного вступного іспиту (ЄВІ), повідомляють в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Для початку учасникам доведеться самостійно сформувати запрошення-перепустку. Після схвалення, роздрукувати її зі свого кабінету учасника на вебсайті УЦОЯО.

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"Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому", – наголошують у відомстві.

Там додають, якщо вступники не отримали екзаменаційного листка, то повинні звернутися особисто до приймальної комісії, де вони проходили реєстрацію. Інший варіант – надіслати документи, якщо реєструвалися дистанційно.

"З міркувань безпеки ми не публікуємо інформації про те, де на території України відбудуться тестування", – зазначили в УЦОЯО.

Графік тестувань також не оприлюднювали.Освітяни не рекомендують розголошувати, де й коли проходитиме тестування вступникам, адже від цього може залежати безпека всіх учасників іспитів.

Майбутні магістранти, які планують проходитимуть ЄФВВ та/або ЄВІ за кордоном, повинні пам’ятати, що в запрошеннях час вказано за Києвом. Для зручності в УЦОЯО склали таблицю з даними щодо різниці в часі.

"Для допуску до пункту тестування вступник має пред’явити екзаменаційний листок, документ, на підставі якого його зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку), та запрошення-перепустку", – зазначили у відомстві.

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Нагадаємо, МОН затвердило календарний план організації та проведення вступних іспитів до магістратури.