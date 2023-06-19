В Еквадорі померла жінка, яка до цього "ожила" під час власного похорону

В Еквадорі померла 76-річна медсестра-пенсіонерка, яка "ожила" на власних поминках 9 червня.

Белла Монтоя після того, як її ледь не поховали живою, перебувала в реанімації. Медики "вдруге" констатували факт смерті 16 червня, повідомило CNN.

За словами її сина, Жільберто Барбера, матір померла у п’ятницю. Це трапилося після тижневого перебування жінки в реанімаційному відділенні лікарні у прибережному місті Бабахойо.

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Після того, як жінка "ожила" на власних поминках, її терміново доставили в медзаклад.

"Під час перебування в лікарні вона отримувала комплексну медичну допомогу та періодичне обстеження спеціалістами лікарні. Через цей випадок провели відповідну медичну перевірку", – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я Еквадору.

Син жінки розповів, що тепер йому потрібно вдруге зареєструвати смерть матері в реєстрі актів цивільного стану.

"Лікар сказав, що моя мама хвора, дуже вразлива, страждає від ниркової недостатності. Її неможливо було врятувати, тому що все ускладнилося, і у неї зупинилося дихання", – розповіла донька померлої Зенейда Ліл.

Міністерство охорони здоров'я Еквадору заявило, що наразі триває розслідування подій, що могли призвести до смерті медсестри.

Перед встановленням "першого факту смерті" жінка потрапила в лікарню через інсульт.

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Нагадаємо, жінка, яку визнали найстарішою у США, померла у віці 115 років.