"Будуть кадрові рішення": реакція МОЗ на сексистські жарти ректора Львівського медуніверситету

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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22 червня 2023

У Міністерстві охорони здоров’я створили комісію, яка "надасть оцінку" ситуації, що склалася у Львівському національному медуніверситеті ім. Данила Галицького, де ректор відпускав сексистські жарти й насміхався з прізвищ студентів. 

На відео, яке потрапило в мережу, ректор Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру, коли одна зі студенток підтвердила бажання стати хірургинею, зазначив, що "не хотів би знати жінку, яка хоче різати". У МОЗ поведінку ректора назвали неприпустимою. 

Як зазначають у міністерстві, комісія проаналізує ситуацію й надасть детальну оцінку діям ректора та членам приймальної комісії. 

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До її складу увійдуть представники керівництва МОЗ та відповідних департаментів. 

Борис Зіменковський. Фото: Твоє місто

"Окремим предметом розслідування стане бездіяльність представника МОЗ, який був присутній на засіданні через відеозвʼязок, однак жодним чином не відреагував на неприпустиму поведінку приймальної комісії університету", – повідомили в міністерстві. 

У МОЗ додали, що кожен, хто був причетний до ситуації, понесе відповідальність. 

"Найближчим часом будуть ухвалені відповідні кадрові рішення. Окрім того, будуть опрацьовані численні скарги студентів даного ЗВО, які стосуються процедури розподілу в інтернатуру загалом", – додали у відомстві. 

Нагадаємо, у мережу потрапило відео розподілу студентів, на якому ректор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 83-річний Борис Зіменковський під час розподілу випускників на інтернатуру насміхається з прізвища студентки.

Зокрема,  висміює прізвище студентки: "Волкодав. Ох і фамілія. З таким прізвищем і до дітей...".

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На це інший член комісії відповів: "Та вона заміж вийде!", а ректор каже: "Та я жартую!"

У коментарі "УП. Життя" Борис Зіменковський розповів, що "просто жартував та не хотів нікого образити". 

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