Кадрові зміни в МОН: призначили нових заступників міністра

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра освіти і науки України Євгена Кудрявця.

З квітня він обіймав посаду заступника міністра МОН з питань європейської інтеграції, повідомляють в міністерстві.

На новій посаді Євген Кудрявець займатиметься, зокрема, питаннями євроінтеграції та дипломатії, пишуть у відомстві.

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"Він займатиметься адмініструванням роботи майбутнього Офісу впровадження реформ, координацією взаємодії з громадським сектором і донорськими організаціями, а також стратегічним плануванням", – розповідають в міністерстві.

Фото: МОН

За інформацією МОН, Євген Кудрявець – доктор філософії за спеціальністю "Економіка" та магістр міжнародного права.

У квітні цього року його призначили на посаду заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції.

Раніше він працював виконавчим директором Всеукраїнської громадської організації "Асоціація випускників Малої академії наук України" та фахівцем у відділі міжнародних масових заходів й завідувачем відділу міжнародних зв’язків Національного центру "Мала академія наук України".

Також був заступником директора з управління стратегічними проєктами та міжнародних відносин НЦ "Мала академія наук України" та працював генеральним менеджером Музею науки МАН.

Євген Кудрявець обіймав посаду директор Міжнародної освітньої платформи EuroJAS й був директором з питань освіти та інновацій Ukraine House DC Foundation.

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До тепер він є радником представників України в Раді CERN Європейської організації ядерних досліджень (CERN) у Женеві.

Фото: МОН

Також Кабмін призначив заступницю міністра освіти і науки України з питань дошкілля. Посаду обійняла Євгенія Смірнова.

У МОН зазначають, що Євгенія започаткувала соціальний проєкт "Школа супергероїв", який надає доступ до освіти дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Наприкінці 2021 "Школа супергероїв" стала державною установою.

Також Євгенія Смірнова створила мережу освітніх центрів у закладах охорони здоров’я – 8 інноваційних просторів у лікарнях, в яких "кожен елемент дизайну та оснащення продумані та мають сенс".

Раніше у МОН повідомляли, що в Україні добровільно відмовилися від наукового ступеня лише Лісовий та Бабак.