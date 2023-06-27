Після підриву Каховської ГЕС у Чорному морі почалося небезпечне цвітіння води

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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27 червня 2023

Солоність води в Чорному морі, яка зменшилась майже втричі через підрив Росією Каховської гідроелектростанції,  поступово вирівнюється. 

Вже через тиждень вона може прийти в норму, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Після забору проб з моря, також виявили, що біохімічні показники там в нормі. Проте у Чорному морі почала цвісти вода через потрапляння забруднених вод, які принесла течія після підриву  Каховської ГЕС. 

"На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид", – зазначив очільник ОВА.

 Фото: evgeniyregulyan@gmail.com/Depositphotos

Олег Кіпер також наголошує, що купатися та ловити рибу в Чорному морі заборонено.

Нагадаємо, мешканці Одеси поділилися фото і відео знахідок, які продовжує виносити на узбережжя Чорного моря після підриву Каховської ГЕС.

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