Після підриву Каховської ГЕС у Чорному морі почалося небезпечне цвітіння води

Солоність води в Чорному морі, яка зменшилась майже втричі через підрив Росією Каховської гідроелектростанції, поступово вирівнюється.
Вже через тиждень вона може прийти в норму, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Після забору проб з моря, також виявили, що біохімічні показники там в нормі. Проте у Чорному морі почала цвісти вода через потрапляння забруднених вод, які принесла течія після підриву Каховської ГЕС.
"На жаль, фіксуємо заморні явища, знищення тваринного і рослинного світу, тобто фактично екоцид", – зазначив очільник ОВА.
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Олег Кіпер також наголошує, що купатися та ловити рибу в Чорному морі заборонено.
Нагадаємо, мешканці Одеси поділилися фото і відео знахідок, які продовжує виносити на узбережжя Чорного моря після підриву Каховської ГЕС.
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