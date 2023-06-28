У кабінетах вступників опублікували результати НМТ-2023

Абітурієнти, які складали тестування під час основної сесії, можуть переглянути свої результати з НМТ-2023 в особистих кабінетах вступників.

Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

"У вкладці "Результати" також доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ, необхідної для вступу до закладів вищої освіти України", – додали в установі.

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В установі також закликають абітурієнтів, які набрали максимальну кількість балів поділитися своїми історіями успіху. Для цього треба заповнити форму та відповісти на питання.

На сайті УЦОЯО також зазначають, що через інтенсивний попит сайт з результатами "гальмував", однак проблему вже усунули.

"Українським юнакам та юнкам дійсно є чим пишатися, адже, окрім успіхів у навчанні, вони продемонстрували стійкість, здатність досягати поставлених цілей попри зниження працездатності як закономірного наслідку стресу", – кажуть в УЦОЯО.

Нагадаємо, Під час основної сесії було зафіксовано велику кількість порушень та списувань, що її схарактеризувати "безпрецедентним рівнем недоброчесності".

У липні ще проведуть додаткову сесію у липні. Вступна кампанія розпочинається з 1 липня.

В українські університети документи можна буде подати онлайн.

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А для вступу в іноземні виші потрібен оригінал документа. Витяг можна буде отримати після офіційного оголошення результатів, зазначають в УЦОЯО.

Для отримання витягу необхідно подати до УЦОЯО:

заяву;

копію документа, на підставі якого учасника зареєстровано для участі у ЗНО / НМТ.

Якщо зробити копію реєстраційного документа неможливо через те, що його немає, треба подати іншого документа, що посвідчує особу.

На копії має бути: напис про засвідчення документа, який складається зі слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистий підпис учасника, його ініціали та прізвище та дата засвідчення копії.

Заяви розглянуть в строки, визначені Законом України "Про звернення громадян".