На Закарпатті помітили рідкісного дикого кота. ВІДЕО

У масиві Карпатського біосферного заповідника, що знаходиться в Рахові на Закарпатті, фотопастки зафіксував рідкісну тварину.

Це кіт лісовий, який розгулювала лісом та ніжився на сонці, повідомили працівники природоохоронної території.

Тварина подібна до свійських порід кота, та дещо більша, має міцні лапи і відносно короткий притуплений чорний хвіст.

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Вони ведуть усамітнений спосіб життя. Рідко наближаються до людських поселень і уникають контактів з ними.

Фото: hecke06 / Depositphotos

Попри це, їхня чисельність зменшується.

"В Україні налічується близько 300 особин, тому вид вважається рідкісним та підлягає охороні", – пишуть природоохоронці.

Дикі коти живуть у різних місцевостях:

горах;

букових та змішаних лісах;

плавнях та очеретяних заростях;

ущелинах скель.

У Карпатському біосферному заповіднику розповідають, що полюють ці тварини лише у сутінках та вночі. В день відпочивають в затишних місцях. Живиться переважно мишами та комахами. Іноді, птахами, плазунами та прибою.

Природні вороги дикого кота – рись, вовк і шакал. Вполювати їх нелегко, оскільки вміють добре ховатися, наприклад, на деревах.

У них народжуються від двох до чотирьох кошенят. Бродячі коти завдають шкоди чистоті цього виду. Оскільки, через парування з дикими котами у них народжуються гібриди.

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Причини зменшення популяції виду:

полювання на них хижаків;

вирубка лісу, особливо дібров;

значна сільськогосподарська діяльність людини;

густота населених пунктів.

Нагадаємо, киянин, який хотів нелегально перетнути кордон з Угорщиною, прихопив з собою фотопастку прикордонників, яку знайшов на дереві.