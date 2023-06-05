Науковці знайшли сотні таємничих структур у серці Чумацького Шляху

Науковці вже досліджували довгі вертикальні магнітні нитки у Чумацькому шляху.

Проте нещодавно вони виявили нові коротші структури, які тягнуться радіально до центру Чорної діри всередині галактики, пише Science alert з посиланням на The Astrophysical Journal Letters.

Як зазначають вчені з Північно-Західного університету у США, ці намагнечені "нитки", ймовірно, є залишками потоку надмасивної чорної діри Стрілець A*(Sgr A*). Вона взаємодіяла з навколишньою газоподібною атмосферою кілька мільйонів років тому.

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Наразі центр Sgr A* є доволі тихим, однак ниткоподібні залишки свідчать, що центр галактики відносно нещодавно був активним.

Усі ниткоподібні структури. Фото: Північно-Західний університет

"Було несподіванкою раптово виявити нову популяцію структур, які, здається, вказують у напрямку чорної діри.

Нам довелося багато зробити, щоб переконатися, що ми не обманювали себе. Ці нитки не є випадковими: вони пов’язані з потоком нашої чорної діри. Вивчаючи їх, ми могли б дізнатися більше про обертання чорної діри та орієнтацію акреційного диска", – каже астрофізик Фархад Юсеф-Заде з Північно-Західного університету.

Він додав, що це велике везіння – знайти щось впорядковане у хаотичному полі ядра галактики.

Вперше подібні нитки виявили ще у 1980-х роках. Тоді вчені побачили близько 1000 довгих, вертикальних, магнітних структур довжиною приблизно до 150 світлових років, які висять напрочуд упорядковано, як струни арфи.

Науковці припускають, що таке вирівнювання спричинили або пориви вітру з активної надмасивної чорної діри або ж турбулентності в міжгалактичному середовищі.

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Лише короткі нитки

Нові структури більше схожі на штрихи, ніж на лінії. Вони короткі: сотні структур довжиною приблизно від 5 до 10 світлових років, розташовані горизонтально вздовж галактичної площини, а не вертикально, як інші нитки.

Науковці припускають, що радіальні штрихи можуть бути результатом тиску, що створюється реактивним потоком із Sgr A*. Аналіз їх розмірів і положення показує, що це відбулося приблизно 6 мільйонів років тому.

"Ми вважаємо, що вони, мабуть, виникли в результаті діяльності, яка мала місце кілька мільйонів років тому. Здається, це результат взаємодії цього матеріалу, що витікає, з об’єктами поблизу", – каже Юсеф-Заде.

Оскільки виявляти нові структури вдається завдяки удосконаленню технологій, астрономи вважають, що повну історію та динаміку центру Чумацького Шляху розгадати вдасться не скоро.