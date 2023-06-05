В Україні запустили чат-бот "ОсвітаВсім" з інформацією про вступну кампанію

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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5 червня 2023

В Україні з’явився чат-бот "ОсвітаВсім", де можна знайти відповіді на запитання щодо вступної кампанії 2023 року.

Чат-бот "ОсвітаВсім" створило Державне підприємство "Інфоресурс", повідомляє Міністерство освіти і науки.

За допомогою ресурсу можна дізнатись основні дати вступної кампанії, отримати контакти служби підтримки і роз'яснення щодо онлайн-вступу.

"Вступна кампанія наближається – кількість питань збільшується. Уяви, що відповіді на запитання щодо вступу можуть бути одразу у твоєму телефоні!" – кажуть у МОН.

Ботом можна скористатись у Telegram або на Facebook-сторінці Державного підприємства "ІНФОРЕСУРС" (активується після відправлення першого повідомлення).

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 Фото: МОН

У боті можна знайти:

✔️ основні дати вступу;

✔️ перевірку документа про освіту;

✔️ пошук конкурсних пропозицій;

✔️ нормативні документи;

✔️ поширені запитання-відповіді;

✔️ контакти служби підтримки (працюватиме з 23 червня).

Інструкції зі створення електронних кабінетів та подання заяв з'являться незабаром у розділах "Інформаційні матеріали" та "Відеороз'яснення".

Актуальна інформація щодо онлайн-вступу також є на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів.

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