В Україні запустили чат-бот "ОсвітаВсім" з інформацією про вступну кампанію

В Україні з’явився чат-бот "ОсвітаВсім", де можна знайти відповіді на запитання щодо вступної кампанії 2023 року.
Чат-бот "ОсвітаВсім" створило Державне підприємство "Інфоресурс", повідомляє Міністерство освіти і науки.
За допомогою ресурсу можна дізнатись основні дати вступної кампанії, отримати контакти служби підтримки і роз'яснення щодо онлайн-вступу.
"Вступна кампанія наближається – кількість питань збільшується. Уяви, що відповіді на запитання щодо вступу можуть бути одразу у твоєму телефоні!" – кажуть у МОН.
Ботом можна скористатись у Telegram або на Facebook-сторінці Державного підприємства "ІНФОРЕСУРС" (активується після відправлення першого повідомлення).
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|Фото: МОН
У боті можна знайти:
✔️ основні дати вступу;
✔️ перевірку документа про освіту;
✔️ пошук конкурсних пропозицій;
✔️ нормативні документи;
✔️ поширені запитання-відповіді;
✔️ контакти служби підтримки (працюватиме з 23 червня).
Інструкції зі створення електронних кабінетів та подання заяв з'являться незабаром у розділах "Інформаційні матеріали" та "Відеороз'яснення".
Актуальна інформація щодо онлайн-вступу також є на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням.
Нагадаємо, раніше в Україні затвердили правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів.
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