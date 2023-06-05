Як дітей, які вчились за кордоном, зараховуватимуть до шкіл після повернення в Україну? Відповіді МОН

У Міністерстві освіти і науки розповіли деталі щодо зарахування до шкіл дітей, які зараз навчаються за кордоном.

У відомстві пояснили, чи зарахують результати навчання школярів після повернення в Україну, які предмети потрібно перездавати та які документи підготувати, щоб продовжити навчання в українській школі.

Зарахування до шкіл можливе за заявою одного з батьків або законних представників, яку можна, зокрема, подати електронною поштою.

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Дитину можуть зарахувати до школи, де вона навчалась, або до будь-якої на вибір батьків, опікунів чи законних представників.

Як зараховують результати навчання?

Інфографіка: МОН

Результати навчання зараховують на підставі інформаційної довідки. Зараховують предмети, які є у навчальному плані як української, так і закордонної школи.

За відсутності інформаційної довідки, дитина може скласти річне оцінювання з усіх предметів до початку або впродовж навчального року.

Із тих предметів, які дитина не вивчала (українська мова, література, історія України тощо), вона має право скласти річне оцінювання та бути переведною до наступного класу.

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Річне оцінювання може проводитися до початку навчального року або протягом першого семестру.

Форму проведення оцінювання (дистанційно чи очно) обирає заклад освіти.

Що містить інформаційна довідка?

В інформаційній довідці можуть бути зазначені:

особиста інформація учня (ім’я, прізвище, дата і місце нароження);

назва навчального закладу та період навчання, клас;

перелік предметів із зазначенням кількості годин, перелік тем;

результати навчання, система оцінювання;

дата видання, печатка, підпис.

Таку довідку зберігають в особовій справі учня.

Як перевестися на наступний рік?

Переведення здійснюється у звичайному порядку, якщо дитина навчалася:

за кордоном та/або в українській школі дистанційно;





"Міжнародній українській школі" або закладі-партнері;

за сімейною формою навчання або на екстернаті в будь-якій школі.

Які документи підтверджують завершення навчання?

Якщо дитина здобула базову/повну загальну освіту за кордоном і отримала відповідні документи – вони визначаються законодавством України.

Якщо дитина, перебуваючи за кордоном, навчалася в ліцензованому українському закладі освіти (зокрема дистанційно та екстерном), вона отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України.

Якщо дитина не отримала документ про здобуття освіти, вона може скласти підсумкове річне оцінювання в одному з українських закладів освіти екстерном і отримати документ про освіту українського зразка.

Як оцінять інтегровані предмети?

Наприклад, у школах за кордоном замість фізики та хімії може бути загальний предмет Science або інші.

Такі предмети зарахують, якщо в довідці буде перелік тем, які вивчала дитина. Якщо ні, тоді дитина складе оцінювання з цих предметів.

Чи підійдуть для зарахування у школу закордонні аналоги ЗНО?

Документи закордонних тестувань для вступу не є документами, що засвідчують проходження навчання, а потрібні для конкурсної участі на зарахування до закладів вищої освіти.

Тест для вступу в українські виші – це НМТ. Його також можна скласти, перебуваючи за кордоном.

Які предмети потрібно перескладати?

Оцінювання проводять із тих предметів, яких не було у школі за кордоном.

Аби визначити, з яких дисциплін необхідно його скласти, варто порівняти програми навчання. Винятком можуть бути предмети за вибором.

Для кожного класу будуть різні предмети. Зазвичай це українська мова та література, історія України та географія України.

Школа не може відмовити у зарахуванні дітей, наголошує МОН.

Потрібні предмети до зарахування школярі можуть скласти додатково та продовжити навчання в Україні.