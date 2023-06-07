Чи потрібно створювати новий кабінет під час реєстрації на додаткову сесію НМТ: відповідь УЦОЯО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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7 червня 2023

Абітурієнтам, які отримали відмову у реєстрації під  час основного періоду НТМ-2023, не потрібно повторно створювати інший персональний кабінет.

Вони можуть скористатися тим, що вже є, у період додаткової реєстрації, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Подати документи на додаткову сесію можна з 5 по 12 червня.

"Для реєстрації вам достатньо зайти до персонального кабінету й доопрацювати в ньому надані вами раніше реєстраційну інформацію та/або копії документів.

Створивши ще один кабінет, ви, найімовірніше, не зможете до нього зайти наступного разу, адже програма реєстрації блокує дублі персональних кабінетів, щоб забезпечити рівні права всіх учасників НМТ", – пояснили в УЦОЯО.

 Фото: luckybusiness/Depositphotos

Для реєстрації у додатковій сесії не треба буде наново подавати усі документи. 

Також не потрібно буде надавати заяву про те, щоб взяти участь у додатковій сесії чи документи, які засвідчують поважну причину, що завадила зареєструватися впродовж квітня.

Як зазначають в УЦОЯО, в персональному кабінеті система "пам'ятає" про відмову в реєстрації. Тому достатньо завантажити копії тих документів, через які ви її отримали.

Якщо ж все зробили правильно, однак продовжити реєстрацію не виходить, варто звернутись до регіонального центру оцінювання якості освіти, де можна отримати допомогу та інструкції для подальших дій.

Нагадаємо, основна сесія проходить з 5 по 23 червня 2023 року. Абітурієнти вже отримали запрошення на НТМ-2023 в особистих кабінетах. У день тестування їх пускатимуть за 10 хвилин до початку іспиту.

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