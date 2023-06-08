"Не хоче їхати через шістьох кішок": як у Херсоні триває евакуація місцевих жителів. ВІДЕО

У Корабельному районі Херсона рівень води сягає півтора, а місцями – два метри. Втім вода досі продовжує прибувати внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції військовими РФ.

Третю добу поспіль правоохоронці, рятувальники та волонтери евакуюють з міста жителів, які опинилися у водяній пастці й хочуть виїхати.

Про це йдеться в матеріалі проєкту "Український Свідок".

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Херсонець Сергій мешкає на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Чоловік розповів, що вдома після підриву Каховської ГЕС ще не був.

"Знайшов човен на одну людину, щоб поплисти додому, подивитися що там. З кожною годиною вода прибуває й прибуває. Все мокре…", – каже чоловік.

Місцевих евакуюють з сумками, пакетами та клітками з домашніми тваринами.

Люди рятують не тільки власних тварин, а й безхатніх. Жителька міста Антоніна забрала із собою собаку, який прив’язався до неї під час евакуації.

"Мій зять Сашко нині на фронті. Невже їм (російським військовим –ред.) ще мало й чогось не вистачає. Тут залишилися здебільшого люди у віці й тварини", – каже Антоніна.

Фото: Український свідок

Серед евакуйованих також – підприємці. Вікторія мала крамницю у Херсоні.

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"Тут був наш магазин колись", – мовить жінка.

Нині вона допомагає евакуювати місцевих сусідів – чоловіка та жінку похилого віку, які живуть на 2 поверсі будинку й через шістьох домашніх кішок відмовляються їхати.

Фото: Український свідок

Підприємець Андрій – власник підтопленого магазину стримано додає, що "все постраждало, всі постраждали".

Волонтер Павло Хоменко приїхав з Білої Церкви на Київщині. До Херсону чоловік вирушив напередодні ввечері одразу після роботи.

"Попри те, що ми громадські активісти, ми ще й всі працюємо на роботах. Заробляємо кошти, бо треба ж донатити", – розповідає волонтер.

За його словами, місцями рівень води сягає другого поверху багатоповерхівок.

"Вода 4 метри, до 5 метрів. Я майстер спорту з туризму, я пройшов дуже багато річок", – додає чоловік.

Фото: Український свідок

Евакуація відбувається в умовах постійної небезпеки, адже росіяни, які знаходяться на лівому березі Дніпра, дістають до міста з мінометів та артилерії.

"Кількість обстрілів зменшилася. Вся берегова зона біля річки Дніпро затоплена, житлові будинки затоплені, ділянки вуличної житлової мережі затоплені", – каже Вадим Яремчук, командир батальйону управління патрульної поліції Херсонської області.

Нагадаємо, з даху затопленого будинку вдалося врятувати сім’ю, якій військові передавали воду дроном.