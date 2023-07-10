"Докладемо максимальних зусиль": у МЗС відреагували на зняття українця з літака у Тель-Авіві

ВИПРАВЛЕНО. 11.07.2023

В ізраїльському аеропорту Тель-Авіва працівники угорської авіакомпанії Wizz Air примусово висадили з літака українця з ампутованою ногою.

Після інциденту в компанії публічно попросили вибачення на офіційній сторінці.

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Раніше повідомлялося, що це був ветеран російсько-української війни, але пізніше у Міністерстві закордонних справ України з'ясували, що чоловік не воював і отримав інвалідність унаслідок ДТП.

У ситуації, яка склалася, хочуть розібратися в Міністерстві закордонних справ України, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Нас дуже засмутила інформація про ситуацію в аеропорту Тель-Авіва і ми хочемо в ній розібратися", – написав він.

Олег Ніколенко зазначив, що оскільки звернень щодо цієї ситуації до відомства не надходило, українського громадянина, якого висадили з рейсу до Варшави, просять вийти на зв’язок з МЗС або посольством України в Ізраїлі.

Зв’язатися з МЗС можна за телефоном +38 044 238 1588 або електронною поштою: cons_or@mfa.gov.ua Українське посольство в Ізраїлі має номер +972 54 667 6782 та електронну пошту: consul_il@mfa.gov.ua Реклама:

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном – безумовний пріоритет", – додав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, у Львові вперше в Україні пацієнту вживили протез у кістку.