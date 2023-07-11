У Чернівцях патрульні допомогли вагітній жінці дістатись до пологового. ВІДЕО

У Чернівцях патрульна поліція допомогла вагітній жінці вчасно прибути до пологового будинку.

На вулиці Вокзальній до патрульних звернувся схвильований водій, повідомляє патрульна поліція Чернівецької області.

Він повідомив, що везе в автомобілі свою вагітну дружину – у неї почались перейми, і дитина от-от народиться.

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Патрульний Анатолій Драмашко разом з напарницею Анею Троценко ввімкнули спеціальні звукові та світлові сигнали та супроводили автівку.

Вже за декілька хвилин жінку доставили до пологового будинку, де її передали лікарям.

"Бажаємо немовляті щасливої долі та міцного козацького здоров'я. Пам'ятайте, ми завжди готові прийти на допомогу", – кажуть поліціянти.

Також нещодавно у Львові патрульні супроводили автомобіль з жінкою, яка менш ніж за пів години народила первістка.

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Чоловік породіллі звернувся до правоохоронців на одному із блокпостів. Він сказав, що їм з дружиною терміново потрібно дістатися до перинатального центру.

Патрульні Олег Іваха та Лілія Молошій увімкнули спецсигнали й проблискові маячки, щоб супроводжувати авто.

Патрульна поліція Львівщини

У перинатальному центрі на жінку вже чекали медики, а менш ніж за пів години вона народила сина.

"Згодом новоспечений татусь висловив подяку нашим патрульним, зателефонувавши на лінію 102", – діляться у поліції.

Нагадаємо, раніше на Донеччині поліцейський довіз породіллю до лікарні фронтовими дорогами та отримав пропозицію стати хрещеним.

А на Миколаївщині під час окупації росіяни не пустили породіллю в лікарню, тож медики контролювали пологи онлайн.