Гігантська сфера-екран у Лас-Вегасі перетворилася у Місяць, Марс та Землю. ФОТО

Сферу-екран у Лас-Вегасі 4 липня перетворили у Місяць, Марс і Землю. Це зробили на честь Дня незалежності в США, пише Space.com.

Сфера має висоту 111 метрів і ширину 157 метрів. У липні на ній уперше ввімкнули світлодіодний дисплей площею близько 54 тис. кв. м. Це зробили у рамках виставки.

"Екзосфера" – офіційна назва творіння. Вона приголомшила натовп своїм зовнішнім виглядом. Фото з події швидко поширилися мережею інтернет.

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Окрім природних сцен і феєрверків, усім запам’яталося проєктування відомих сфер із усієї Сонячної системи: Місяця, Марса, Землі тощо.

Фото: Greg Doherty/Getty Images

"Надзвичайні враження, які ми можемо створити, обмежені лише уявою, і ми раді нарешті поділитися зі світом вражаючим потенціалом "Екзосфери"", – зазначив Девід Хопкінсон, президент і головний операційний директор MSG Sports і керівник відділу партнерства з брендами та глобального маркетингу для материнської компанії MSG Sphere Entertainment Co.

Фото: Greg Doherty/Getty Images

Для створення видовища сфера має 1,2 млн світлодіодних шайб. Вони розташовані на відстані близько 20 см одна від одної. Кожна має 48 незалежних світлодіодних лампочок. Це дозволяє їй відтворювати 256 мільйонів різних кольорів.

Фото: Greg Doherty/Getty Images

""Екзосфера" – це більше, ніж екран чи рекламний щит – це жива архітектура, яка не схожа ні на що в світі", – сказав Гай Барнетт, старший віце-президент із стратегії брендів і креативного розвитку Sphere Entertainment Co.

Нагадуємо, раніше ми розповідали, що телескоп Хаббл зміг зазнімкувати "галактичного монстра".