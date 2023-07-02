Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху. ФОТО

Космічний телескоп NASA/ESA Хаббл (Hubble) сфотографував "дуже неправильну" сусідню до Чумацького Шляху галактику під назвою ESO 174-1.

Астрономи зауважують, що вона нагадує самотню туманну хмару на тлі яскравих зірок, які можна побачити на зображенні, опублікованому NASA.

Ця галактика знаходиться на відстані приблизно 11 мільйонів світлових років від Землі і складається з яскравої хмари зірок і слабкого звивистого "вусика" темного газу та пилу.

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"Це зображення є частиною колекції спостережень Хаббла, призначених для кращого розуміння наших найближчих галактичних сусідів", – додають науковці.

Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Програма фіксації сусідніх галактик Хабблом розроблена таким чином, щоб використовувати всього 2-3% часу роботи телескопа, доступного між спостереженнями за іншими об'єктами у космосі.

"Програми спостереження, подібні до тієї, яка зафіксувала ESO 174-1, заповнюють прогалини між іншими спостереженнями. Таким чином телескоп може поступово переходити від одного спостереження до іншого, продовжуючи збирати дані.

Ці доповнювальні програми максимально використовують кожну останню хвилину спостереження Хаббла", – пояснюють принцип роботи телескопа у NASA.

Космічний т елескоп Хаббл. Фото: NASA

Такі дослідження спрямовані на визначення найяскравіших зірок і основних властивостей кожної відомої галактики в межах 10 мегапарсек (32 мільйони світлових років).

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Парсек – одиниця, яка використовується астрономами для вимірювання величезних відстаней, зокрема до інших галактик. Наприклад, найближча до Сонця зірка Проксима Центавра знаходиться на відстані приблизно 1,3 парсека або 40 трильйонів кілометрів.

Раніше телескоп Джеймса Вебба зробив вражаючі фото спіральної галактики у сузір'ї Діви.