На Київщині знайшли рештки 8 британських винищувачів часів Другої світової війни

У лісі на Київщині розкопали рештки восьми британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни.

Ці літаки Велика Британія відправляла до Радянського Союзу після вторгнення Німеччини у рамках ленд-лізу, повідомляє ВВС.

Експерти з авіації кажуть, що це перший випадок, коли на території України було знайдено рештки такої кількості "Харрикейнів".

"Дуже рідко можна знайти цей літак в Україні. Це дуже важливо для історії авіації, тому що раніше тут не знаходили жодного літака з ленд-лізу", – каже Олексій Штан, колишній пілот авіакомпанії, який керує розкопками.

Фото: Державний музей авіації імені О. К. Антонова

Hawker Hurricane (з англ. "ураган") – це британські одномісні винищувачі, розроблені фірмою Hawker Aircraft Ltd. у 1934 році, яких загалом було понад 14 тисяч.

Ці літаки були зручними у керуванні та активно використовувалися військовими льотчиками під час "Битви за Британію" у 1940 році.

Близько 3 тисяч "Харрикейнів" було відправлено до СРСР з 1941 по 1944 рік для підтримки радянських військових зусиль.

Більшість з них були знищені в бою або розібрані на запчастини, але деякі "Харрикейни" могли навмисно розбити і закопати після війни, щоб Радянському Союзу не довелося платити Сполученим Штатам.

Адже згідно з домовленостями, СРСР мав платити союзникам за будь-яку передану військову техніку, що залишилася неушкодженою після закінчення бойових дій.

"Харрикейн", фото ілюстративне. Hulton Archive/ Stringer/GettyImages

Нагадаємо, раніше біля Філіппін знайшли затонулий японський корабель SS Montevideo Maru, який перевозив полонених під час Другої світової війни.

Також у Тихому океані знайшли американський ескортний есмінець часів Другої світової війни на глибині 6895 метрів – це найбільша глибина, на якій будь-коли виявляли кораблі.

Есмінець "Семмі Бі" відомий участю в останній битві з японським флотом у Другій світовій війні.