Комітет ВР підтримав закон про англійську мову, вилучивши норми про кіно і телебачення

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 липня 2023

Гуманітарний комітет парламенту одноголосно підтримав президентський законопроєкт №9432 про англійську мову.

Утім, відповідне рішення ухвалили з вилученням усіх норм про кіно і телебачення, повідомив депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович. 

Він зазначив, що із документа забрали усі моменти, які могли б звузити використання української мови. Зокрема:

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  • вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;
  • зміни до закону про кінематографію;
  • зміни до закону про державну мову в частині кіно;
  • зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм. 
 Фото: dfuentesphotostock/Depositphptos

"Дякую колегам за мудре державницьке рішення, яке дозволить розглядати законопроєкт без вибухонебезпечних антиукраїнських норм", – додав В'ятрович.

Нагадаємо, президент Зеленський ініціював законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Його зареєстрували 28 червня. 

У документі зазначалось, що сферу використання англійської розширять у  військовій, медичній, транспортній системах, а також у сфері культури. 

Але українці обурились цим нововведенням, оскільки законопроєкт передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу. А замість дубляжу мали бути лише українські субтитри.

Мовний омбудсмен заявив, що цей законопроєкт порушує Конституцію, бо українці не зобов'язані володіти іншою мовою, крім державної.

Українці також створили петицію за збереження українського дубляжу. Вона набрала потрібну кількість голосів для розгляду.

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