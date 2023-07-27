Туреччина оштрафувала за контент з ЛГБТ 6 платформ, зокрема Netflix і Disney+

Вища рада з питань радіо і телебачення Туреччини (RTÜK) наклала штрафи на 6 стримінгових платформ за контент про представників ЛГБТ.

За словами регулятора, такі матеріали "суперечать суспільним і культурним цінностям та турецькій структурі сім'ї", повідомляє видання Turkish Minute.

Штрафи наклали на Netflix, Disney+, Prime Video, Mubi, beIN Connect і BluTV.

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Американську платформу Netflix покарали за фільм під назвою "Анна+" (Anne+: The Film) та іспанський підлітковий драматичний серіал "Еліта".

RTÜK вирішила, що принципу збереження сім'ї суперечать "відсутність визнання гендеру, сексуальності та кордонів стосунків, побудова альтернативного ідеального світу суто на гендері, зміна універсальної форми сім'ї та відверте зображення інтенсивних сцен непристойності".

Рада також заявила, що серіалом "Еліта" Netflix порушив положення Закону № 6112 "Про заснування телерадіоорганізацій та їхніх медіа-послуг", в якому йдеться про те, що "послуги мовлення не можуть суперечити національним і духовним цінностям суспільства, суспільній моралі та принципу захисту сім'ї".

Фото: rafapress\Getty Images

Disney+ поплатилися за те, що четверта серія другого сезону серіалу "З любов'ю, Вікторе" під назвою "Секс-салон" містила сцени з поведінкою, яка "викликає занепокоєння в суспільстві і суперечить моралі".

Водночас Prime Video отримала штраф за серіал "Сучасне кохання", а платформу Mubi критикували за відверті сцени у фільмах "Зимовий хлопчик" і "Кімната в Римі".

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Також Рада визнала, що серіал BluTV під назвою "Книга про квір" і фільм "Загублене шосе", що транслювалися на beIN Movies Stars, порушують принципи мовлення, визначені в Законі № 6112.

Virgin Radio оштрафували за програму "Mesut Süre ile Rabarba", яка нібито містила аморальні висловлювання та "дискусії про сексуальність і непристойність", у часовий проміжок, коли її могли слухати діти.

Представників згаданих стримінгових платформ викликали на зустріч до Анкари у вересні – регулятор хоче обговорити політику мовлення у зв’язку з "національними та духовними цінностями" Туреччини.

Нагадаємо, в Уганді президент підписав закон, який предбачає довічне ув’язнення для представників ЛГБТ.