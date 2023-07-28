Були кошенятами, пораненими війною: у Київському зоопарку виходили каракалів

Каракали, яких врятували у серпні 2022 року, вже підросли та оговтались від гострого стресу, який спричинила війна.

Про це повідомили у Київському зоопарку загальнодержавного значення.

"Наприкінці серпня 2022 року цих двох маленьких кошенят було передано до Київзоо співробітниками Національної поліції. Нещасні створіння також постраждали від нелюдської жорстокості.

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Під час огляду з’ясувалось що каракали виснажені, мають недовагу, порушення рівноваги, ознаки інфекційного захворювання, що було пізніше підтверджено лабораторною діагностикою. Їхня вага у двомісячному віці становила лише 270 г", – розповіли у зоопарку.

Каракал у зоопарку. Фото: Київський зоопарк

Виходила маленьких кошенят зоологиня з 52-річним стажем Тетяна Качан. Вона за весь час виходила та вигодувала 153 тварини.

Упродовж 2 місяців для каракалів створили спеціальні умови, щоб зберегти їхні життя. Тварин годували кожні 3 години, робили масажі та інші фізіопроцедури, аналізи та щеплення, тренувальні вправи тощо.

Отакими малюки приїхали до звіринця

Каракали росли та розвивались, тому їхній раціон поступово змінювався. Від рідких сумішей перейшли до м’яса кроля, субпродуктів, курятини та яловичини.

Фахівці зоопарку зазначають, що найулюбленішою стравою стала індичка.

Наразі дикі коти з'їдають до 1,5 кг таких м’ясних смаколиків на день.

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Каракалами вже виповнився рік, їхня вага становить майже 15 кг. Але їхній процес відновлення продовжується. Як зазначили в зоопарку, реабілітація може тривати кілька років.

Каракали у липні 2023 року

"От і наші каракали хоч і мають здоровий вигляд та активно бавляться, й досі демонструють недовіру до незнайомих людей та страх до гучних звуків.

Тож дуже просимо наших відвідувачів не шуміти та не галасувати, аби маленькі серця цих прекрасних створінь остаточно відтанули після перенесених травм", – наголосили у зоопарку.

Побачити врятованих каракалів можна щодня на їх майданчику, навпроти вольєру верблюдів.

Нагадаємо, що літня спека спонукала працівників зоопарку створити умови для тварин, щоб вберегти їх від перегріву. Також у Київському зоопарку показали, як почуваються інші "тварини війни", які пройшли реабілітацію.