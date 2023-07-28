"Жінки можуть дратувати, якщо зайняті дитиною": японське місто вибачилось за листівки з порадами для вагітних

У японському місті Ономічі префектури Хіросіма вагітним жінкам видали листівки з порадами, які викликали обурення громадськості.

У розділі "Поради для батьків" молодим мамам радили виконувати хатню роботу з усмішкою – мовляв, партнера може дратувати, що жінка зайнята доглядом за дитиною, а не домом.

Після критики мер Юко Хіратані опублікував офіційні вибачення, повідомив міський чиновник Акіра Такахаші агентству AFP.

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"Документ суперечить почуттям людей, які виховують дітей, зокрема вагітних жінок і матерів з новонародженими дітьми, та ображає багатьох людей…

Ми приносимо свої глибокі вибачення", – йдеться в заяві мера.

Що сталося?

Фото ілюстративне: yamasan /Depositphotos

5 років тому автори скандальних порад провели опитування молодих батьків в Ономічі.

Деякі чоловіки говорили, що їх дратує, коли їхні дружини стають "роздратованими з невідомих причин" або не можуть "виконувати домашню роботу", тому що занадто зайняті доглядом за дитиною.

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На основі цього у 2023 році вагітним жінкам запропонували листівки з порадами щодо стосунків.

"Існують відмінності в тому, як чоловіки й жінки відчувають і думають. Однією з причин цього є структурна відмінність мозку чоловіків і жінок. Відомо, що чоловіки діють на основі теорій, а жінки – на основі емоцій", – йшлося в буклетах.

Автори зазначили, що чоловіки й новоспечені батьки люблять, коли їм дякують за виконання базових завдань, як-от миття посуду, зміна підгузків і тримання дитини на руках.

Також у листівках йдеться, що дружини можуть дратувати своїх чоловіків, якщо "зайняті доглядом за дитиною і не займаються домашніми справами". Молодим мамам порадили не "засмучуватися без причини".

У перші дні місто отримало 156 електронних листів і 51 телефонний дзвінок від обурених японців. Інцидент спричинив бурхливу реакцію в соцмережах.

Після суспільного резонансу мер міста перепросив і повідомив, що листівки відкликано.

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