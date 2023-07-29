Вченим вдалося реанімувати заморожених черв’яків віком 46 тисяч років

Вчені розморозили і відродили невелику групу черв’яків, яких знайшли на глибині 40 метрів у вічній мерзлоті Сибіру, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі PLOS Genetics.

Ці організми жили у епоху пізнього плейстоцену - між 129 і 117 тисяч років тому. Їх відносили до вимерлого виду Panagarolaimus kolymaensis.

Проте він не загинув. Насправді його представники перебували в стані спокою – більше відомому як криптобіоз.

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Раніше вчені вважали, що нематоди (тип двобічно-симетричних червоподібних тварин) або аскариди (паразитичний круглий черв) можуть залишатися в такому стані лише до 40 років.

Фото: Місце, де знайшли черв'яків/PLOS Genetics

Тепер відомо, що ці істоти співіснували з шерстистими мамонтами.

"Ці відкриття мають наслідки для нашого розуміння еволюційних процесів, оскільки час генерації може розтягнутися від днів до тисячоліть, а тривале виживання особин виду може призвести до відновлення вимерлих ліній", – зазначають науковці.

Оживити черв’яків змогли за допомогою води та їжі. Коли дослідники порівняли геноми Panagarolaimus kolymaensis з одним із його живих родичів, Caenorhabditis elegans, вони виявили багато перекриваючих генів між ґрунтовими черв’яками.

Ці гени пов’язані з механізмами, задіяними у виживанні в суворих умовах навколишнього середовища.

На думку вчених, це цікаво, оскільки Caenorhabditis elegans зазвичай зустрічається в регіонах з помірним кліматом, ховаючись у гниючих фруктах або рослинах.

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Фото: Знайдені черв’яки/PLOS Genetics

За словами авторів дослідження, їхні висновки вказують на те, що, адаптуючись до виживання криптобіотичного стану протягом короткого періоду часу в таких середовищах, як вічна мерзлота, деякі види нематод отримали потенціал для окремих черв’яків, щоб залишатися в такому стані протягом геологічного періоду часу.

Тепер команда вчених хоче дослідити, яку роль спільні гени відіграють у криптобіозі. Крім того, їх цікавить потенційна верхня межа того, як довго нематоди можуть залишатися у цьому стані.

Раніше ми розповідали, що вчені хочуть оживити вимерлого косматого мамонта.