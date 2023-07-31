Що їсти та пити, а чого уникати, щоб перенести спеку – поради від МОЗ

У другій половині літа стабільно тримається висока температура. Від неї потерпають в усіх регіонах України.

Міністерство охорони здоров’я разом із президентом Асоціації дієтологів України Олегом Швецем зібрало перелік необхідних продуктів і напоїв, щоб краще себе почувати.

Що варто вживати

Насамперед це фрукти, ягоди та овочі. На відміну від інших харчових продуктів, у них максимальний відсоток рідини.

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"Тому вони легко перетравлюються, є джерелом поживних речовин і відновлюють водний баланс", – кажуть у МОЗ.

Найкраще обирати рослинну їжу з найбільшим вмістом води: ягоди, томати, болгарський перець, кавун. Крім того, такі продукти не потребують термічної обробки.

Але у Міністерстві охорони здоров’я застерігають – потрібно збільшувати споживання фруктів, ягід і овочів поступово.

Адже рослинна їжа має високий вміст харчових волокон і речовин під назвою фруктоолігосахариди – вони можуть створювати дискомфорт, наприклад, здуття живота.

Які рідини та напої можна пити

Насамперед варто пити воду без солоного, кислого, лужного чи гіркого смаку. Підійдуть напої без цукру, кофеїну, алкоголю та калорій. Якщо ви спортом не займаєтесь, напої з додатковим вмістом електролітів не потрібні – у них чимало цукру.

Втамовувати спрагу треба щойно відчуєте сухість в роті.

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"Додатковим показником належної кількості рідини в організмі є колір сечі. Він повинен бути світло-жовтим. Темніші відтінки, особливо ближчі до коричневого, вказують на те, що вам варто пити більше води", – підкреслюють у відомстві.

Хоча фізіологічні механізми нашого організму убезпечують від надмірної кількості рідини, людям із хронічними захворюваннями на кшталт діабету чи ниркової недостатності варто консультуватися з лікарем.

Також потрібно звертати увагу на індивідуальну переносимість напоїв з льодом і морозива. У разі нездужання краще зменшити їх кількість.

Чого не варто їсти та пити

Варто обмежити себе у об’ємних, насичених солоних стравах та споживанні солодощів і борошняних виробів. Перетравлення такої їжі супроводжується значними термодинамічними ефектами, додатковим утворенням тепла, що негативно впливатиме на самопочуття, а також спричинювати втому та сонливість.

"Натомість слід перейти на легші страви помірного об’єму, які можна вживати частіше ніж три стандартні прийоми їжі у періоди, коли на дворі немає спеки. Наприклад, замість стандартного обіду із двох страв (борщу, мʼяса з гарніром та салатом) краще спожити окремо легкий суп із салатом, а в інший прийом їжі – нежирне мʼясо з гарніром", – додають у МОЗ.

Літян їжа має бути більш збалансованою, а м’ясні страви варто готувати з більш пісних частин без додаткового жиру.

Також варто пам’ятати, що енергетичні напої з кофеїном можуть спричинювати більшу втрату рідини. Але кількість кофеїну в порції кави чи чаю подібних ефектів не спричинє.

"Традиційно звертаємо увагу на особливу вразливість у спекотні дні людей старшого віку (найбільшу – після 75 років), а також пацієнтів з хронічними хворобами, у т. ч. ожирінням, діабетом, серцево-судинними захворюваннями тощо. Маленькі діти та люди, які працюють поза межами кондиційованих приміщень, також більш ймовірно можуть почуватися гірше протягом спекотних літніх днів", – підкреслюють у Міністерстві.

У разі відчуття запаморочення, значного підйому чи зниження кров’яного тиску, порушення зору та не лише, варто звертатися за екстреною медичною допомогою.

А у разі відчуття негативних змін у самопочутті – краще проконсульватися зі своїм сімейним лікарем.

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