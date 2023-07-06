Пташині пари можуть розпадатися через тривалу розлуку або зраду – дослідження

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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6 липня 2023

Близько 90% усіх видів птахів мають одного партнера протягом усього життя або одного сезону розмноження. 

Втім деякі птахи можуть розлучатися зі своїми партнерами. Головною причиною цього є довготривала розлука або сексуальна нерозбірливість самців.

Вчені з Китаю та Німеччини дослідили випадки розлучень, смертність та міграційні перельоти 232 видів птахів, повідомляє The Guardian. 

Вони провели аналіз на основі еволюційних зв’язків між видами, аби врахувати вплив спільного походження й на основі цих даних надали самцям та самицям кожного виду "оцінку проміскуїтету" – невпорядкованих статевих контактів. 

Фото: steve_byland/Depositphotos

Деякі види птахів отримали високу оцінку.

"Сивки, ластівки, мартини, іволги та дрозди мають високий рівень розлучень та розбещеності самців. 

Водночас буревісники, альбатроси, гуси та лебеді, зазвичай, зберігають вірність одному партнеру й розлучаються досить рідко", – кажуть науковці.

Вчені дослідили, що більша сексуальна розбещеність у самців була повʼязана з більшою кількістю розлучень, а проміскуїтет у самиць – ні. 

"Коли самець веде безладне статеве життя, це часто сприймається як зменшення його прихильності, адже його увага та ресурси розподілені між кількома самками. Це може зробити його менш привабливим як партнера, а отже, підвищить імовірність його розлучення в наступному сезоні розмноження", – пояснює співавтор дослідження Зітан Сонг.

Фото: steve_byland/Depositphotos

Також вчені встановили, що на розлучення пташиних пар може впливати міграція, під час якої партнери можуть прибувати до місця призначення у різний час й починати формувати нові стосунки для розмноження. 

Види птахів, які мігрують на довші дистанції, мають більшу кількість розлучень, запевняють дослідники. 

Експертка з морської біології з Ліверпульського університету Саманта Патрік, яка не брала участь в дослідженні, зазначила, що на кількість розлучень пташиних пар може також впливати клімат. 

лімат стає все більш непередбачуваним й час міграції може стати більш мінливим, і можу припустити, що для різних видів це може збільшити рівень розлучень", – зазначила вона. 

Раніше ми повідомляли, що в нацпарку "Тузловські лимани" на Одещині помітили птахів-бджолоїдок та самця рідкісного птаха з кільцями на ніжках.

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