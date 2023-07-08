Аномально тепла зима: на "Вернадському" зафіксували температурний рекорд

На науковій станції "Академік Вернадський" зафіксували найвищу температуру у липні за усі роки спостережень.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

3 липня температура повітря сягнула +8,7°С, а попередній максимум сягав +5.6°С аж у липні 1965 року.

Реклама:

"Важливо, що зараз в Антарктиці – зима, тож такий "плюсовий" рекорд, та ще й одразу на 3,1°С вищий, є дуже тривожним сигналом. До того ж липень тільки почався, і, можливо, до кінця місяця нас очікують ще нові погодні сюрпризи", – зазначають науковці.

Антарктида в липні 2023

Полярники зауважують, що за даними Національного центру прогнозування навколишнього середовища США, 3 липня загалом на планеті стало найспекотнішим днем.

Середня глобальна температура сягнула 17,01°С. Вона перевищила рекорд 2016 року, який сягав 16,92°C.

Графік температури на станції "Вернадський"

Нагадаємо, у 2022 році вчені з "Академіка Вернадського" зафіксували найтеплішу зиму за 70 років спостережень.

У лютому 2022 року вони зареєстрували температурний літній рекорд. Тоді температура сягнула позначки +12,7°С.