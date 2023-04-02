Полярники показали, яких птахів можна побачити біля станції Вернадського. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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2 квітня 2023

Українські полярники розповіли про пернатих, які живуть біля станції "Академік Вернадський".

Загалом у районі Аргентинських островів, де розташований "Вернадський", є 18 видів птахів з 8 родин. 

"Птахи Антарктики – це надзвичайне виживання, давній родовід та постійне поєднання життя та смерті, трагедії та народження нового життя", – кажуть дослідники Антарктики.

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Світлини птахів, яких можна зустріти біля антарктичної станції, опублікував Національний антарктичний науковий центр на Facebook.

Пінгвіни

 Фото: Національний антарктичний науковий центр

Насамперед це, звісно, пінгвіни – найпоширеніші птахи на нашому острові. Влітку їхня кількість біля станції може перевищувати 4 тисячі! Не літають, але дуже спритно плавають. 

В районі "Вернадського" мешкають 3 види: субантарктичні (їх тут більшість), антарктичні та пінгвіни Аделі.

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Сивки білі

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Серед гнізд пінгвінів часто можна побачити невеликих білих птахів – це біла сивка. 

"Вони обирають пінгвінячу тусовку, бо, зокрема, живляться крилем з посліду чи виплювків цих тварин. Не мають плавальних перетинок на лапах: це свідчить про те, що це суто наземні та ймовірно реліктові тварини", – кажуть полярники.

Ці птахи літають досить добре, але більше полюбляють ходити.

Синьоокі баклани

 

"Якщо пінгвін полетів, значить це баклан", – жартують полярники про схожість цих птахів через подібний розмір та забарвлення. 

Синьоокі антарктичні баклани чудово тримаються не тільки в повітрі, а й у воді. 

Вони можуть пірнати за їжею на глибину в кількадесят метрів (рекорд 116 м) і перебувати в океані по кілька хвилин.

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Домініканські мартини

 

Домініканських мартинів називають головними садівниками Антарктики. 

Вони цілеспрямовано збирають для своїх гнізд місцеву рослинність і переносять її на значні відстані. 

"Дуже мобільні: перельоти на 200 і більше км для них не проблема. Гарно тримаються на воді й також можуть пірнати за їжею", – додають дослідники.

Південнополярний поморник

 

"Як то водиться, в кожному гурті є свій розбишака. В Антарктиці це, зокрема, південнополярний поморник. Він не тільки розбишака, але й крадій (жарт)", – кажуть вчені.

Щоб вижити, цей птах мусить буквально вигризати з галасливої пінвінячої колонії яйця та слабких пташенят, а також на льоту відбирати їжу в бакланів. 

Він сильний, витривалий і безстрашний: якщо відчуває небезпеку для гнізда чи пташенят, одразу здіймає крик й вступає в бій.

Однак вчені заспокоюють: поморник своїми на перший погляд жахливими діями він робить велику послугу пінгвінам, підтримуючи їхню популяцію в здоровому стані.

Крячок полярний

 

Рекордсмен серед антарктичних птахів – крячок полярний. 

Він за рік двічі мігрує між Арктикою та Антарктикою: летить туди, де літо, долаючи загалом не менш як 40 тис. км. 

Також тут є крячок антарктичний, але він не літає в Північну півкулю.

Качурка Вільсона

 

Качурку Вільсона називають ластівкою Антарктики.

А все тому, що полюючи над водою на криль, ці птахи ніби виконують граціозний танок, торкаючись лапками води, розповідають полярники. 

Буревісники

 

Також в антарктичній місцевості можна зустріти різні види буревісників: сніговий, південний велетенський, капський, антарктичний. 

Цікаво, що сніговий та антарктичний буревісники долітають аж до Південного полюсу. 

"Хочете уявити юрського птерозавра – подивіться на південного велетенського буревісника. Це вилитий птерозавр. Особливо, коли копирсається в тілі своєї жертви, облитий її кров’ю. Водночас, він дуже дбайливий чоловік: обов’язково запрезентує дамі свого серця щось смачненьке", – пишуть вчені. 

Єгипетська чапля

 

У деякі роки на острів Галіндез випадково заносить нетиповий для Антарктики вид – єгипетську чаплю. 

Бідолаха губить шлях і стає легкою поживою для поморників.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали "цвітіння" снігу в Антарктиді.

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