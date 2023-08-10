Киянина засудили до 10 років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої в шкільному туалеті

Чоловіку, який розбещував 8-річну дівчинку в шкільному туалеті, суд виніс вирок.

Його позбавили волі на 10 років, повідомляє Київська міська прокуратура.

49-річний киянин у 2021 році перевдягнувся у жіночий одяг та проник у жіночу вбиральню однієї зі шкіл в Деснянському районі столиці.

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Крім нього та дитини у приміщенні нікого не було, чоловік вчинив розпусні дії щодо 8-річної дівчинки.

Колаж київської прокуратури

Раніше зловмисника вже судили за аналогічні епізоди.

Його затримали за злочин в Києві, суд погодився відпустити чоловіка під заставу.

Після цього він втік та переховувався від органу досудового розслідування та суду на Львівщині, де продовжував протизаконні дії.

Його затримали після вчинення чергового злочину та постановили тримати під вартою.

За сукупністю злочинів підозрюваному призначили остаточне покарання та внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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Нагадаємо, суд у Києві у 2022 році виніс схожий вирок чоловіку, який розбещував неповнолітніх дівчат в інтернеті та змушував їх створювати відверті фото.

А у липні 2023 року прокурори повідомили, що в Дніпрі судитимуть колишнього настоятеля храму УПЦ (МП). Його підозрюють у розбещенні неповнолітніх доньок та створенні дитячої порнографії.