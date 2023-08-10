Через війну інсульти можуть "помолодшати" на 10-15 років – МОЗ

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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10 серпня 2023

Через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом, ймовірно, може знизитися орієнтовно на 10-15 років.

Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я. 

За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%. 

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Нині в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті". 

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

"МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту", – додають в міністерстві. 

Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.

Раніше ми повідомляли, що кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я. 

У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема: 

діагностика;

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проведення тромболітичної терапії;

перебування у реанімації;

реабілітація;

малоінвазивна хірургія судин;

харчування в стаціонарі.

Нагадаємо, у Львові п’ятьом пацієнтам пересадили здорові органи 54-річного чоловіка у якого трапився інсульт. 

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