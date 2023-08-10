Через війну інсульти можуть "помолодшати" на 10-15 років – МОЗ

Через війну середній вік пацієнтів з діагностованим інсультом, ймовірно, може знизитися орієнтовно на 10-15 років.
Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.
За даними МОЗ у 2023 році кількість пацієнтів з інсультом збільшилася на 16%.
Нині в Україні діє 229 медичних закладів, які надають послуги за пакетом "Медична допомога при гострому мозковому інсульті".
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"МОЗ продовжує працювати над створенням мережі медичних закладів, в яких є все необхідне для надання якісної медичної допомоги пацієнтам з інсультом, та впровадженням нових ефективних методик для діагностики та лікування інсульту", – додають в міністерстві.
Наразі запрацювали оновлені маршрути для пацієнтів з інсультами. Це сприяє зниженню летальності та інвалідизації.
Раніше ми повідомляли, що кожен громадянин та громадянка мають право на безкоштовне лікування гострого інсульту в закладах охорони здоров’я.
У пакет безкоштовної допомоги входить, зокрема:
✅діагностика;
✅проведення тромболітичної терапії;
✅перебування у реанімації;
✅реабілітація;
✅малоінвазивна хірургія судин;
✅харчування в стаціонарі.
Нагадаємо, у Львові п’ятьом пацієнтам пересадили здорові органи 54-річного чоловіка у якого трапився інсульт.
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