"З турботою ставився до підлеглих": після обстрілу Покровська в лікарні помер рятувальник Віталій Кінц

У лікарні помер начальник 9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління полковника служби цивільного захисту Віталій Кінц, який отримав поранення під час ліквідації наслідків обстрілу в Покровську 7 серпня.

Чоловік помер вночі з 12 на 13 серпня, повідомляють в 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області.

7 серпня Віталій разом з особовим складом Покровського гарнізону рятував мирних мешканців, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу.

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Під час повторного обстрілу РФ він отримав тяжкі поранення.

Віталій Кінц. Фото: 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій області

Чоловіка госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

"Сім'я рятувальників назавжди запам'ятає Віталія як сміливого та людяного керівника, справжнього професіонала своєї справи, який присвятив службі значну частину свого життя", – додали в ДСНС.

У коментарі "УП. Життя" речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал розповіла, що керівник покровських рятувальників був веселим і товариським.

"Він був дуже надійною людиною, фаховою – він професіонал своєї справи, адже чимало років приділив службі порятунку. Зажди міг допомогти. Він був веселою та товариською людиною, душею компанії", – додала речниця.

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Віталій Кінц. Фото: Начальник Головного управління ДСНС Донеччини Олексій Мігрін

Співзасновник в ГО "Ініціативний центр "Толока" Денис Шиленко розповів, що співпрацював з Віталієм упродовж декількох років.

Разом вони працювали над соціальними проєктами. Під час однієї зустрічі, згадує Денис, рятувальник пропонував ініціативи з підвищення рівня безпеки та ідеї для розвитку 9ДПРЗ та окремих частин.

"Це єдиний керівник, що долучився до проєктів, який відвідував кожну зустріч. Він з турботою ставився до своїх підлеглих – в перші дні великого вторгнення попросив допомогти придбати пральні машини, аби рятувальники могли прати свої речі після виїздів. Тоді всі жили в частинах", – розповів Денис у коментарі "УП. Життя".

Нагадаємо, в Одесі через обстріл РФ у ніч на 10 червня загинули переселенці з Бахмута.





