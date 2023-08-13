Яку найвищу температуру може витримати людське тіло - дослідження

Вчені змогли визначити максимальну суміш тепла та вологості, яку може витримати людське тіло.

Зазвичай протягом шести годин тепла при температурі 35 градусів Цельсія із вологістю на рівні 100% здорова молода людина помре, але нові дослідження демонструють, що поріг може бути значно меншим, пише Science Alert.

Піт людини – це основний інструмент зниження температури. Але за таких умов, більше він не випаровується зі шкіри. Це може призвести до теплового удару та відмови органів, навіть смерті.

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У світі критична межа температури за вологим термометром порушувалася близько десятка разів – у Південній Азії та Перській затоці. Тоді цей рівень тримався не більше 2-х годин.

Через це подій масової смертності не зафіксували, сказав Колін Реймонд із Лабораторії реактивного руху NASA, який керував масштабним дослідженням на цю тему.

Водночас, за словами фахівців, кожен має різний поріг сприйняття – він залежить від віку, здоров’я та інших факторів. Але із зростанням глобальної температури вчені попереджають, що через це небезпечні явища поширяться.Інтенсивність таких подій зросла удвічі, що спричинено діяльністю людини.

Дослідження Реймонда вказують, що теоретична межа виживання людини в 35 градусів за Цельсієм за вологою температурою означає 35 градусів за Цельсієм сухого тепла зі 100-відсотковою вологістю або еквівалент у 46 за Цельсієм при 50-відсотковій вологості.

Для перевірки твердження виміряли температуру всередині здорових і молодих людей у тепловій камері. Так з’ясували, що учасники досягли критичної межі, коли їх тіло не могло зупинити продовження підвищення внутрішньої температури.

Це сталося на позначні 30,6 за Цельсієм за вологим термометром, що значно нижче за теоретичні 35.

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Дослідник з Індії Джой Монтейро також опублікувала дослідження в журналі Nature. Він з’ясував, що більшість смертоносних хвиль спеки фіксували в регіоні, де було нижче 35 за Цельсієм по мокрому термометру.

Вчений вказує на те, що найбільшому ризику піддаються діти. Вони гірше регулюють температуру свого тіла. Доволі вразливим є літні люди, які мають менше потових залоз і люди, що працюють на сонці.

Але важливу роль відіграють й інші фактори – процес охолодження, можливість укриття тощо.

"Як і багато інших наслідків зміни клімату, найбільше постраждають ті люди, які найменше здатні захистити себе від цих крайнощів", – сказав Реймонд.

За його словами, температура за вологим термометром також тісно пов’язана з температурою поверхнею океану. Ми розповідали, що цього року вона побила світовий рекорд.

Крім того, у липні світ пережив найспекотніший тиждень за всю історію спостережень.