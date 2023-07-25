Температурні рекорди в липні пов'язані зі зміною клімату – вчені

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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25 липня 2023

Діяльність людини є причиною зміни клімату та екстремальної спеки по всьому світі. 

Про це свідчать висновки вчених, пише Reuters із посиланням на дослідження World Weather Attribution.

Протягом липня в Китаї, Сполучених Штатах і Південній Європі фіксували температурні рекорди. 

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Спека також спричинила лісові пожежі, нестачу води та зростання кількості госпіталізацій.

 Фото: leolintang/Depositphotos

"Температури в Європі та Північній Америці були б практично неможливими без наслідків зміни клімату", – сказав один з авторів дослідження Ізідін Пінто.

За підрахунками команди World Weather Attribution, зростання концентрації парникових газів спричинило хвилю спеки в Європі. Температура виявилась на 2,5°C вище, ніж це було раніше. Також в Північній Америці температура зросла на 2°C, а в Китаї – на 1°C.

Науковці додають, що тривалі періоди екстремальної спеки, ймовірно, відбуватимуться кожні 2-5 років, якщо середня глобальна температура підніметься на 2°C вище доіндустріального рівня. 

За оцінками, середня температура наразі піднялася більш ніж на 1,1°C.

"Події, які ми розглядали, не є рідкістю в сучасному кліматі. З кліматологічної точки зору не дивно, що ці події відбуваються одночасно.

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Поки ми продовжуємо спалювати викопне паливо, ми будемо бачити все більше і більше таких крайнощів", – додала Фрідеріке Отто, науковиця з Інституту зміни клімату Грантама в Лондоні.

Нагадаємо, що ВООЗ також переймаються аномальною спекою, адже вона може посилити існуючі недуги.

До групи ризику належать люди з серцево-судинними та респіраторними захворюваннями, ті, хто страждають на діабет, вагітні, діти та люди, які не мають постійного місця проживання.

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