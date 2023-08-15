У Міссісіпі 13-річна дівчинка народила після зґвалтування, бо не змогла зробити аборт

В американському штаті Міссісіпі, де заборонені аборти, 13-річна дівчинка народила після зґвалтування.

Дівчинка Ешлі, чиє справжнє ім’я приховують задля анонімності, скоро має піти в 7 клас, повідомляє Time та The Guardian.

Дитина стала мамою в такому ранньому віці, адже аборти у її рідному штаті заборонені, а проведення цієї процедури в Чикаго коштує надто дорого для її сім’ї.

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Восени 2022 року Ешлі зґвалтував незнайомець у дворі біля її будинку.

Кілька тижнів вона не розповідала про це нікому, навіть мамі. Але жінка здогадувалась, що щось не так.

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Фото ілюстративне: belchonock /Depositphotos

Ешлі любила виходити на вулицю, щоб танцювати для свого TikTok, але раптом вона відмовилася виходити зі своєї спальні.

Коли в листопаді дівчинці виповнилося 13 років, вона не мала настрою для свята.

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"Вона просто сказала: "Мені боляче". Вона плакала у своїй кімнаті. Я запитала її, що сталося, а вона сказала, що не хоче мені розповідати", – каже мама, яка приховує справжнє ім’я і називає себе Регіною.

Ешлі дізналася про свою вагітність після того, як мати відвезла її до лікарні через неконтрольовану блювоту.

Коли аналіз крові показав, що дитина вагітна, лікарня зв'язалася з поліцією. Лікарня направила Ешлі до акушера-гінеколога в жіночу клініку Кларксдейла.

Раніше дівчинку могли б відправити на проведення аборту в клініки у Мемфісі або Джексоні, але після скасування Верховним судом США рішення Ро проти Вейда (яке давало конституційне право на аборт), переривання вагітності в багатьох штатах заборонене.

Найближча клініка, де можна було легально провести аборт, розташована в Чикаго, штат Іллінойс.

Але Регіна не могла оплатити процедуру, дорогу та відпустку на роботі, щоб відвезти туди доньку.

Дівчина не переривала вагітність, адже Регіна не знала, що в Міссісіпі є виняток для зґвалтування.

Штат Міссісіпі дійсно дозволяє перервати вагітність внаслідок зґвалтування, тільки якщо про злочин повідомили правоохоронним органам.

Також аборт можна зробити, якщо є загроза для життя матері, однак процедура отримання дозволу – нероз’яснена.

А в січні New York Times повідомила, що в Міссісіпі зробили лише два винятки із дозволом аборту відтоді, як заборона набула чинності.

Нагадаємо, 24 червня минулого року Верховний суд США скасував рішення, яке давало жінкам конституційне право на аборт. Після цього деякі консервативні штати заборонили аборти.

У деяких з них заборонене навіть переривання вагітностей, які настали у результаті зґвалтування чи інцесту.