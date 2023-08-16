У МОН оголосили догану ще одному ректору

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий підписав наказ про догану ще одному ректору.

Її отримав очільник Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Валерій Бортняк, повідомляє МОН.

Попередньо догану отримав ректор НАУ Максим Луцький.

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У відомстві зазначають, що ректор Таврійського університету порушив законодавство про освіту і вимоги контракту.

Фото: Facebook Оксена Лісового

"Як і у разі з доганою ректору НАУ, його щорічний звіт не містив інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності закладу, визначених контрактом.

У ректора Бортняка також виявлено суттєве невиконання низки обов'язкових цільових показників, які стосуються розвитку матеріального забезпечення закладу, наукової роботи співробітників, участі в міжнародних проєктах тощо", – зазначили в МОН.

У міністерстві порадили усім ректорам звернути увагу на дотримання вимог законодавства, адже якщо очільник ЗВО отримає повторну догану, його звільнять з посади.

Нагадаємо, у НАУ після оголошення догани ректори заявили, що оскаржуватимуть її через суд. В університеті запевняють, що у щорічному звіті ректор Максим Луцький нібито надав вичерпну інформацію про результати роботи.