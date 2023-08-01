НАУ буде оскаржувати догану ректору Луцькому, яку підписав міністр освіти

Міністр освіти Оксен Лісовий оголосив догану ректору НАУ Максиму Луцькому 28 липня.

В університеті з таким рішенням не погоджуються і планують оскаржувати його через суд, повідомляють на сайті навчального закладу.

У НАУ запевняють, що у щорічному звіті ректор Максим Луцький нібито надав вичерпну інформацію про результати роботи.

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"Підставою для догани стало нібито порушення законодавства про освіту та вимог контракту.

Разом з тим, про які саме "порушення" йдеться, наразі не відомо, аргументів та мотивів такого рішення Кадровою комісією МОН до цього часу НАУ не надано", – стверджують в університеті.

Ректор НАУ Максим Луцький. Фото з архіву

Там також висловлюють припущення, що причиною догани могло стати зменшення кількості іноземних студентів, але додають, що війна унеможливлює їхнє збільшення.

"Разом з тим, попри виклики війни, ректором НАУ за період з 24 лютого 2022 року і до сьогодні, було укладено низку договорів про співпрацю з іноземними вищими навчальними закладами. Підсумками такої роботи стала реалізація значної кількості міждержавних науково-освітніх проєктів, навчання студентів НАУ у Японії, старт програми з навчання студентів НАУ – пілотів цивільної авіації – у Чехії (за фінансової підтримки Уряду Чехії, загальний розмір якої 1 млн євро) тощо", – переконує у сумлінній роботі Луцького пресслужба НАУ.

Нагадаємо, колишній регіонал та друг Табачника Максим Луцький очолив НАУ у 2021 році. Це сталось після того, як Сергій Шкарлет став міністром освіти.

Разом вони потрапляли у скандали, як-от з фото у військовій формі зі зброєю, коли бойових дій на Київщині вже не було.

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Після відставки Шкарлета ректор НАУ погрожував студентам під час фестивалю "Студвесна" через жарти про ексміністра освіти.