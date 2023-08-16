Комітет ВР пропонує дозволити друк книг росіян, які засудили війну проти України

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує дозволити друкувати книги російських авторів, які публічно засудили війну РФ проти України, в українських видавництвах.
Для цього пропонують внести зміни до законодавства, повідомляє "Детектор Медіа" з посиланням на заяву голови комітету Микиту Потураєва.
За словами Потураєва, з таким проханням до комітету звернулось столичне видавництво "Кліо".
Вони готують до друку монографію про Івана Богуна російської історикині Тетяни Таїрової-Яковлевої, яка досліджувала історію України XVI-XVIII століть та писала книги про Івана Мазепу, Коліївщину, період Руїни.
|Фото: Комітет гуманітарної та інформполітики
Інші члени комітету підтримали пропозицію щодо розробки змін до законодавства.
Нагадаємо, 22 червня Зеленський підписав закон, що забороняє ввозити та поширювати книжки з Росії.
А раніше у Мінкульті розповіли, які російські книги треба першочергово вилучити з бібліотек.
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