Зеленський підписав закон, що забороняє книжки з Росії

Президент Володимир Зеленський врешті підписав закон 2309-ІХ про заборону ввезення й розповсюдження російських книжок – через рік після того, як його ухвалив парламент.

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"Підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Вважаю закон правильним", – написав президент у своєму Telegram.

Також Зеленський додав, що текст закону був надісланий інституціям ЄС, щоб оцінити, чи можуть окремі норми закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Цього тижня президент пояснював, чому не підписує закон. Мовляв, він не відповідає 24 Статті Конституції України.

19 червня 2022 року Верховна Рада підтримала закон № 2309-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України". Наступного дня він був переданий на підпис президенту.

У липні 2022 року культурні діячі почали вимагати від президента підписати закони, які підтримають вітчизняних книговидавців, а також звільнять інформаційний простір від російського впливу. Ініціативу підтримали письменники Сергій Жадан, Тамара Горіха Зерня, артистка Ірма Вітовська, ексочільник Інституту національної пам'яті Володимир Вятрович, видавець Антон Мартинов та інші.

16 травня цього року Тарас Шамайда зареєстрував на сайті президента петицію з вимогою підписати закон про заборону імпорту та розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі. 30 травня вона набрала необхідну кількість голосів.