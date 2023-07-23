В Ірані зафільмували арку Чумацького Шляху, яка виблискує над пустелею. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 липня 2023

Фотограф нічного неба Мігель Кларо зафільмував, як арка Чумацького Шляху яскраво сяє над пустелею Деште-Лут в Ірані.

Блискучу арку було видно за кілька хвилин до того, як почалися сутінки, і в небі стали помітними інші зірки, повідомляє Space.

"У зодіакальному світлі можна побачити легку доріжку космічного пилу або сонячне світло, що відблискує від міжпланетного пилу. Це світло було видно поблизу Марса і Юпітера, які світять разом біля горизонту, вздовж площини екліптики або шляху, яким рухаються планети", – йдеться у повідомленні.

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Також на фото можна побачити найближчу до Землі велику Галактику Андромеди – її видно над скелястими вершинами ліворуч, біля початку Чумацького Шляху.

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 Фото: Miguel Claro

Автор зображення Мігель Кларо – професійний фотограф і науковий популяризатор з Португалії, який створює дивовжні зображення нічного неба. 

Також він амбасадор Європейської південної обсерваторії, член організації "Світ вночі" та офіційний астрофотограф заповідника "Темне небо Алкева".

Нагадаємо, нещодавно телескоп Вебба зазнімкував неправильну галактику, всіяну зорями

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Також астрономи виявили одну з найрідкісніших зірок у галактиці Чумацький Шлях.

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