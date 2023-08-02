"Хоче грати в баскетбол": у Львові медики втілюють мрію вчителя, який на війні втратив зап’ястя. ФОТО

У Львові проходить реабілітацію вчитель фізичної культури Валентин Анохін, а нині – військовий з позивним "Фізрук", який внаслідок поранення на фронті втратив ліве зап’ястя.

Чоловік готується одягнути протез й мріє колись закинути ним м’яч у кошик, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова.

32-річний Валентин Анохін з села Вільгір, що на Рівненщині. У місцевій школі він працював вчителем фізичної культури.

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Після початку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року педагога мобілізували до війська. З вибором позивного чоловік не забарився, взяв – "Фізрук".

Валентин Анохін. Усі фото: Перше медичне об'єднання Львова

У липні цього року, під час відбиття ворожого штурму в трьох метрах від Валентина вибухнув танковий снаряд. "Фізрук" отримав множинні поранення, але вижив.

"Уламок боєприпасу потрапляє в сідницю, вириває м’які тканини й далі – влучає в руку та трощить кисть", – переповідають в медоб’єднанні.

З турнікетами на кінцівках важко поранений Валентин долає близько кілометра у напрямку точки евакуації.

"Мені пощастило. Я взяв себе в руки й евакуювався, щоб вижити", – згадуючи липень розповідає військовий.

Побратими наклали турнікет і важко поранений боєць власними ногами йшов близько кілометра у напрямку точки евакуації. Решту шляху до евакуаційної машини пораненого вчителя несли на ношах

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Спочатку він перебував у лікарні в Харкові, де медики реампутували йому ліву руку та сформували куксу. На рану на сідниці встановили вакуумний апарат.

Далі Валентина направили до Львова.

"Впродовж місяця наші лікарі міняли вакуумний апарат, а згодом закрили дефект на сідниці шкірою зі стегна", – пишуть медики.

Нині військовий проходить реабілітацію й готується одягти біонічний протез.

Валентин каже, що після відновлення хоче повернутися до роботи у школі, аби, зокрема, як і раніше навчати дітей гри в баскетбол.

Мрія вчителя – закинути м'яч у кошик лівою біонічною рукою.

Аби знову повноцінно навчати дітей гри в баскетбол, Валентину потрібен не простий протез, а біонічний

"Я бачу діток, які були маленькими та нічого не вміли. Класно навчати їх та разом радіти результату", – говорить чоловік.

Раніше ми повідомляли, що військовослужбовець, який отримав важке поранення в середині лютого 2023 року, коли куля застрягла біля його серця, одужав й повернувся на фронт.